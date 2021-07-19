На автобусном маршруте Рига - Олайне отменены рейсы: из-за кондиционеров заболели водители

В дирекции пояснили, что водители заболели, так как проводили долгое время в автобусе под включенными кондиционерами.

Так, по маршруту Олайне - Рига (улица Элизабетес) не были выполнены рейсы в 5:20, 5:40, 7:00, 7:20, 8:00, 9:15 и 9:45, кроме того не будут выполнены рейсы в 13:30 и 18:00. В свою очередь по маршруту Олайне - Гайсмас - Рига (улица Элизабетес) не будут выполнены рейсы в 12:30 и 15:30.