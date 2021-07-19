Пн, 19.07.2021
Есть водители, которые не считают, что несоблюдение правил ставит под угрозу здоровье и жизнь как их самих, так и других автоводителей, уровень штрафа для них недостаточен, чтобы удержать от нарушения Лина Кальке, представитель Государственной полиции
Лина Кальке, представитель Государственной полиции
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На автобусном маршруте Рига - Олайне отменены рейсы: из-за кондиционеров заболели водители

Автобус компании Nordeka ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В понедельник в связи с болезнью нескольких водителей автобусов предприятия Nordeka не были выполнены отдельные рейсы по маршруту Рига - Олайне, сообщили агентству LETA в Дирекции автотранспорта.

В дирекции пояснили, что водители заболели, так как проводили долгое время в автобусе под включенными кондиционерами.

Так, по маршруту Олайне - Рига (улица Элизабетес) не были выполнены рейсы в 5:20, 5:40, 7:00, 7:20, 8:00, 9:15 и 9:45, кроме того не будут выполнены рейсы в 13:30 и 18:00. В свою очередь по маршруту Олайне - Гайсмас - Рига (улица Элизабетес) не будут выполнены рейсы в 12:30 и 15:30.

Кроме того, на маршруте Рига (улица Элизабетес) с утра не был выполнен рейс в 6:20, а также не будут выполнены рейсы в 10:00, 11:30, 12:30, 14:30, 16:00 и 17:00, а на маршруте Рига (улица Элизабетес) - Гайсмас - Олайне были выполнены рейсы в 7:00 и 8:15.


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