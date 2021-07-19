Пн, 19.07.2021
Дети обезвоживаются до потери сознания, до электролитных нарушений, низкого уровня сахара, перегреваются на солнце, теряют сознание. В таких погодных условиях ребенку нечего делать на открытом солнце до 20:00. Ребенок не должен находиться в воде Гунта Лайзане, главврач Отделения инфектологии Детской больницы
Гунта Лайзане, главврач Отделения инфектологии Детской больницы

В первом полугодии сократилось количество выданных CSDD водительских удостоверений

Иллюстративное фото ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в первом полугодии текущего года выдала 6 253 новых водительских удостоверения, что на 17% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствуют данные CSDD.

Женщинам в первом полугодии 2021 года выдано 3393 водительских удостоверения, что на 15,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а мужчинам - 2860 водительских удостоверений, что меньше на 19,1%.

На 1 июля этого года в Латвии действительны 871 397 водительских удостоверений, что на 0,6% больше, чем в начале июля прошлого года. Из них 43,5% или 379 120 удостоверений были выданы женщинам, 56,5% или 492 277 сертификатов - мужчинам.

В 2020 году CSDD выдала новым водителям 18 193 удостоверения, в 2019 году - 18 643 удостоверения, в 2018 году - 16 792 удостоверения, в 2017 году - 19 373 удостоверения, в 2016 году - 21 475 удостоверений, в 2015 году - 21 608 удостоверений.


НАВЕРХ
Back