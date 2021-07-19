В первом полугодии сократилось количество выданных CSDD водительских удостоверений

Женщинам в первом полугодии 2021 года выдано 3393 водительских удостоверения, что на 15,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а мужчинам - 2860 водительских удостоверений, что меньше на 19,1%.
На 1 июля этого года в Латвии действительны 871 397 водительских удостоверений, что на 0,6% больше, чем в начале июля прошлого года. Из них 43,5% или 379 120 удостоверений были выданы женщинам, 56,5% или 492 277 сертификатов - мужчинам.
В 2020 году CSDD выдала новым водителям 18 193 удостоверения, в 2019 году - 18 643 удостоверения, в 2018 году - 16 792 удостоверения, в 2017 году - 19 373 удостоверения, в 2016 году - 21 475 удостоверений, в 2015 году - 21 608 удостоверений.