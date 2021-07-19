"Белоруснефть" вышла из концерна "Белнефтехим", попавшего под американские санкции
Согласно указа № 275 от 16 июля производственное объединение "Белоруснефть" выходит из подчинения концерна "Белнефтехим".
Согласно указа № 275 от 16 июля производственное объединение "Белоруснефть" выходит из подчинения концерна "Белнефтехим".
Документом вносятся изменения в указ 2006 года "О создании государственного производственного объединения "Белоруснефть", из него исключили подпункт, который определяет, что объединение находится в подчинении Белорусского государственного концерна по нефти и химии.
Также исключен подпункт, согласно которому гендиректор "Белоруснефти" назначается и освобождается от должности председателем "Белнефтехима" по согласованию с президентом.
Напомним, с 3 июня США возобновили санкции в отношении девяти белорусских предприятий, куда попал и "Белнефтехим", однако персонально "Белоруснефть" не упоминается.