"Белоруснефть" вышла из концерна "Белнефтехим", попавшего под американские санкции

Документом вносятся изменения в указ 2006 года "О создании государственного производственного объединения "Белоруснефть", из него исключили подпункт, который определяет, что объединение находится в подчинении Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

Также исключен подпункт, согласно которому гендиректор "Белоруснефти" назначается и освобождается от должности председателем "Белнефтехима" по согласованию с президентом.