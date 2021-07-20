В Олайне водитель врезался в подъезд жилого дома и сломал газопровод пополам

"Сначала были слышны два взрыва, и тут же мне в нос ударил едкий запах газа", - Ольга, живущая на пятом этаже дома по улице Земгалес, 25, поделилась пережитыми моментами. Запах газа напугал женщину, поэтому она сразу же позвонила в газовую службу.

Пока Ольга разговаривала с диспетчером, ее муж выглянул в окно и понял, что машина врезалась в подъезд дома и газовая труба сломалась пополам. Кризисная ситуация потребовала привлечения оперативных служб, а также эвакуации населения.

"Я тогда разговаривала с дочерью по телефону, она даже слышала удар по телефону. Было два удара, видимо, первый, когда машина пролетела через бордюр, второй - когда врезалась в подъезд", - рассказывает жительница дома Ольга.

Предположения Ольги о том, что угроза взрыва была реальной и что взрыв, если бы он произошел, непосредственно затронул квартиры в доме, подтверждает и ответственный орган - АО Gaso.

"Автомобиль повредил впускное отверстие для газа. Была утечка газа. Надо сказать, что взаимодействие оперативных служб в данном случае было на высоком уровне, что позволило быстро устранить опасности, так как это дело могло закончиться довольно драматично.

Достаточно было малейшего пламени или искры, чтобы загорелся весь подъезд, включая автомобиль", - поясняет Андис Шершнев, начальник Елгавского отделения Gaso.

Водитель с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. Информация, доступная полиции, указывает на возможные проблемы со здоровьем. В полиции продолжают выяснять обстоятельства случившегося.