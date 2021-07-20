Как научиться уважать другое мнение? Фестиваль общения LAMPA объявляет программу, в ней и RUS TVNET

Многие беседы будут посвящены эмоциональным и духовным аспектам благополучия людей, затрагивая неудобные, смущающие и трудные темы, а также ища ответа на вопрос: возможна ли счастливая жизнь для всех. В программе также представлены ряд тем, посвященные гармонии семьи – от рождения ребенка и роли мужчины в семье до менопаузы и старения в век культа молодости. LAMPA также побудит вас искать ответы, нормально ли в современном мире быть лузером, предаваться дауншифтингу или преднамеренному снижению материального уровня ради душевного благополучия и не стыдиться того, что не соответствуешь "нормам нормальной жизни" социальных сетей.

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ЛГБТ и сообщество их друзей призывают к сердечной встрече с серьезными разговорами о законодательстве, пропаганде, религии, семье, психическом здоровье и других важных темах, а также к веселой вечеринке Drag King, обещая расшифровать цепочку букв LGBTQIA +.

Те, кто предпочитает воспринимать мир не простыми разговорами, а с помощью визуального и звукового опыта, получат возможность принять участие в одном из многочисленных мероприятий LAMPA необычного формата: например, посмотреть, как пилот LMT из Цесиса управляет беспилотным автомобилем с пассажирами на трассе Бикерниеки, выяснить, что общего у рэпа, роботов и собак с показательными выступлениями кинологов военной полиции и служебных собак Национальных вооруженных сил, поиграть в интеллектуальные игры, проверить свои знания в викторине по внешней политике, принять участие в климатическом чемпионате Латвийского фонда природы (который будет проходить только очно в оба дня фестиваля) или повеселиться на стендапах о климате и уважении.

Увлекательной программа LAMPА также обещает быть для тех, чьи отношения с едой выходят за рамки насущного пропитания. Будущее хлеба, еда как искусство и секретный язык жестов, который раскрывает гораздо больше, чем просто доступные продукты или традиции их приготовления – на этот раз LAMPA предлагает вам взглянуть на еду через литературу, кино и театр.

В эпоху стремления к устойчивости каждый сможет найти ответы и направления, как соразмерять личные и общие выгоды. На сцене устойчивого развития Swedbank пройдут беседы по различным сферам, начиная от эмоционального интеллекта и устойчивых инноваций для предприятий и заканчивая тематикой, как криптовалюты и наш повседневный выбор влияют на климат. В свою очередь, молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет особо приглашают присоединиться к программе Swedbank устойчивого развития молодежи Beelievers, где они смогут готовить, бегать, кататься на скейте, раскрыть свои сверхспособности при помощи телефона и наращивать мускулы обучения для лучшего будущего планеты.

ФОТО: Пресс-фото

Как и на предыдущем фестивале, в этом году на сайте LAMPА можно создать свою программу с помощью инструмента !Моя программа". Можно выбирать события в соответствии с понравившейся вам категорией и создать визуально привлекательный список актуальных мероприятий, который также можно легко просматривать на телефоне.

В этом году Фестиваль общения LAMPA можно будет посетить лично в Цесисе, чему команда LAMPA очень рада. Однако, чтобы фестиваль смог вообще состояться, посещение LAMPA будет возможно только при предъявлении действующего сертификат Covid-19, подтверждающего завершения полного курса вакцинации, или подтверждение факта заболевания в течение последних шести месяцев, совместно с ID-картой или паспортом. Поэтому, к сожалению, в нынешнем году посещение фестиваля будет доступно для посетителей от 12 лет. В зонах фестиваля нельзя будет находиться с детьми до 12 лет, в том числе и с младенцами.

Организаторы LAMPA приглашают также участвовать в фестивале дистанционно, ведь следить за его ходом можно где угодно, так как большая часть дискуссий и других мероприятий буду бесплатно доступны в прямом эфире на сайте фестиваля. Также можно будет посетить места совместного просмотра LAMPA, которые будут организованы в библиотеках и домах культуры, молодёжных центрах и кафе по всей Латвии – от Алои до Дундаги. Полный список мест совместного просмотра, который будет дополняться вплоть до начала августа, ищите на сайте фестиваля.

Более подробную информацию о фестивале, а также программу, ищите на https://festivalslampa.lv/ru