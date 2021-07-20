Фото: По подозрению в убийстве Беззубова полиция разыскивает этих мужчин

Государственная полиция по подозрению в совершении убийства разыскивает двух видимых на изображениях мужчин - Ивана Агапитова 1967 года рождения и Дениса Коняшкина 1975 года рождения.

ФОТО: Госполиция. Денис Коняшкин

В случае, если вы опознали какого-то из этих мужчин и вам известно их местонахождение или же любая другая ценная для следствия информация, стражи порядка призывают незамедлительно звонить по номеру телефона 28601498 или писать на электронную почту: kipinfo21@vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.

ФОТО: Госполиция. Иван Агапитов

Кроме того, стражи порядка призывают и самих объявленных в розыск мужчин добровольно явиться в полицию.

Госполиция предупреждает: лица могут быть опасны и, возможно, вооружены, поэтому не нужно пытаться задержать из собственными силами - если вы их встретили, незамедлительно звоните в полицию!

Стражи порядка также напоминают, что лицо не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Как сообщалось, Роман Беззубов был застрелен 14 апреля утром в столичном микрорайоне Пурвциемс, когда выезжал со стоянки на ул. Гунара Астрас. Дорогу автомобилю Беззубова перегородил BMW X5, из которого в него было произведено несколько выстрелов. Ночью автомобиль нападавших был найден сгоревшим в Межапарке. В день преступления автомобиль был сдан в автосервис X-ON, который находится в Межапарке. Владелица автосервиса Гульнара Рыбакова-Брице утверждала, что об использовании машины в преступлении ничего не знала. По ее словам, BMW X5 в автосервис привез один из постоянных клиентов, а ночью машину из сервиса угнали, взломав ворота.