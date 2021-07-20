Подведены итоги предварительного исследования парома "Эстония"

"Первоначальная оценка остова парома "Эстонии" и морского дна была успешнее, чем мы предполагали в своих самых оптимистичных прогнозах, - сказал руководитель Эстонского центра расследований в области безопасности Рене Арикас. - Мы смогли провести большую часть запланированных исследований, теперь начинается детальный анализ собранных данных, который ориентировочно продлится три месяца и на основании которого станет понятен дальнейший ход расследования. Среди прочего, следующие шаги — дигитализация чертежей и создание 3D-модели корабля, проведение ферромагнитного исследования и установка измерителя скорости течения рядом с затонувшим судном".

"В сотрудничестве со Стокгольмским университетом мы изучали геологию морского дна вокруг остова "Эстонии"", - рассказал руководитель отдела морской геологии и геофизики Эстонской геологической службы Стен Сууроя. По его словам, Эстонская геологическая служба провела сейсмоакустическое профилирование с исследовательского судна Стокгольмского университета Electra af Askö.

"Из первоначальной интерпретации полученных данных видно, что носовая часть и корма затонувшего корабля расположены в мягкой глине, а центральная часть корабля лежит на более твердой морене. Эти выводы основаны на данных, полученных косвенным методом, и необходимо исследовать морское дно непосредственно на месте, чтобы сделать более точные умозаключения", - заявил Сууроя.

По словам Рене Арикаса, все дни исследования осложнял неизвестный сигнал, происхождение которого до сих пор не установлено. Несмотря на все препятствия, в ходе предварительного исследования были установлены следующие факты.

С помощью 3D-сканедра и подводного робота удалось установить, что на правом борту корабля есть проникающее повреждение, которое также было показано в норвежском фильме, выпущенном в 2020-м году. Его размер составляет 4x22 метра, но его точный масштаб определить невозможно, так как деформация частично уходит под судно. Повреждены как внешняя обшивка, так и внутренние конструкции.

Результаты исследования морского дна таковы, что судно по большей части опирается на мягкий слой глины, но в непосредственной близости от него имеется гранитное обнажение. Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, могли ли они стать причиной возникновения повреждений в корпусе парома.

Петли носовой аппарели сломаны, сама она полностью оторвана, доступ к автомобильной палубе открыт. Что спровоцировало отделение носовой аппарели, должно выясниться в ходе основательного анализа.

В корпусе обнаружено несколько деформаций и трещин. Например, повреждения кормы могут указывать на то, что при утоплении кормовая часть судна первой коснулась морского дна.