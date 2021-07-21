Ср, 21.07.2021
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Устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева признали невменяемым

Школа в Казани, где произошла стрельба. ФОТО: Yegor Aleyev/Yegor Aleyev/TASS

Экспертиза Института Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе 11 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.

"По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств", - говорится в сообщении.

Подробности экспертизы и расследования дела, заявили в ОНК, будут объявлены позднее.

Следственный комитет ранее заявил, что в 2020 году Галявиеву диагностировали атрофию головного мозга - при этом заболевании отмирают клетки. Он не состоял на учете у психиатра и нарколога, но неоднократно обращался за медицинской помощью из-за головных болей.

С начала 2021 года близкие замечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Следователи, расследовавшие дело о стрельбе в Казани, оценивали состояние Галявиева как "неадекватное поведение".


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