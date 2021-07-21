Устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева признали невменяемым

"По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств", - говорится в сообщении.

Подробности экспертизы и расследования дела, заявили в ОНК, будут объявлены позднее.

Следственный комитет ранее заявил, что в 2020 году Галявиеву диагностировали атрофию головного мозга - при этом заболевании отмирают клетки. Он не состоял на учете у психиатра и нарколога, но неоднократно обращался за медицинской помощью из-за головных болей.