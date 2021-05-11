В казанской школе №175 выпускник застрелил девять человек. Что известно

Что произошло

Утром вторника СМИ сообщили о стрельбе в казанской школе №175. Изначально информационные агентства писали о стрельбе, ссылаясь на собственные источники. В сообщениях приводились данные о числе погибших, которые, как выяснилось позже, оказались завышены.

Также сообщалось, что нападавших было двое и один из них был убит при операции, проводившейся сотрудниками правоохранительных органов.

Эта информация не получила подтверждения. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что был задержан один нападавший. А глава региона Рустам Минниханов заявил, что стрелок действовал в одиночку.

"Террорист арестован. 19 лет, на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Вероятно, глава республики оговорился - суд ещё не избирал меру пресечения для молодого человека, и он пока находится в статусе задержанного.

Минниханов сообщил, что в школе погибли девять человек. Еще 21 человек пострадал.

"Мы потеряли семь детей - четыре мальчика и три девочки. Также потеряли одного учителя. И мы потеряли ещё одну женщину-работника", - сказал глава региона.

По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, госпитализированы еще 18 детей, из них шесть находятся в тяжелом состоянии, а двое - в крайне тяжелом.

В первых сообщениях с места событий говорилось, что помимо выстрелов был слышен взрыв. Позднее эту информацию подтвердила журналистам уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова - по ее словам, нападавший оставил в школе бомбу. Позднее следствие уточнило, что она взорвалась за пределами школы.

ФОТО: BBC

На несколько часов от школы эвакуировали автомобили, а ближайшие улицы были частично перекрыты. Кроме того, были эвакуированы жильцы домов, в которых живет и зарегистрирован стрелявший.

"После проверки зданий люди вернулись в свои квартиры", - сообщили агентству РИА Новости в диспетчерской службе Советского района Казани.

В мэрии Казани сообщили, что школу охраняла одна вахтерша.

"В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад. В настоящее время услуги данного ЧОП оплачены в полном объеме", - цитирует мэрия заместителя директора школы №175 Галину Ухванову.

ФОТО: EPA

Представитель ЧОП "Сфинкс" сообщил изданию Daily Storm, что сотрудники охранного предприятия работали в этой школе несколько лет назад. Предприятие судилось со школой из-за того, что она не оплачивала его услуги. "Нам не платили деньги. Почему? Вопрос к руководству. С детей деньги собирали, а нам не платили. В конечном итоге мы через суд получили деньги и ушли из школы", - сказал представитель ЧОП.

"Именно вахтёрша первой преградила путь злоумышленнику, оказала ему сопротивление и успела нажать тревожную кнопку, вызвав Росгвардию", - написал в своем телеграме депутат Госдумы Александр Хинштейн.