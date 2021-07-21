В окрестностях Сигулды сгорело 23 гектара леса

Пожарным потребовалось пять дней, чтобы потушить масштабный пожар. По словам Яункикиса, пожар был ликвидирован вчера и теперь за территорией будут приглядывать AS Latvijas valsts meži (LVM) и частные лица.

Он указал, что причины пожара неизвестны и вряд ли будут установлены. Специалист напомнил, что, несмотря на то, что в предыдущие дни местами прошел дождь, в Латвии по-прежнему остается очень высокий риск возникновения пожаров.

VMD призывает жителей не ходить в лес, не разжигать костры даже в специально отведенных для этого местах, находясь в лесу, не курить, не ездить на мотоциклах и квадроциклах по дорогам, не выполнять другие действия, которые могут вызвать лесные пожары. Даже случайно брошенная полностью потушенная сигарета или спичка может стать причиной возгорания леса.

Лесные пожары не только ставят под угрозу здоровье и жизнь населения, но и наносят вред окружающей среде и ущерб лесовладельцам.

Как уже сообщалось, 16 июля в Инчукалнсе в нескольких местах возле железной дороги горела сухая трава, также загорелся лес возле Лорупе, недалеко от Сигулды, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Вчера днем ​​в VUGD поступило три звонка из Сигулдского края, где в нескольких местах вдоль железной дороги горела сухая трава. Звонки поступили в 15:14, 15:24 и 15:53.