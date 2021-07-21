Левитс о Covid-19: Права человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека

Оценивая работу правительства, президент признал, что различные меры по ограничению распространения Covid-19, возможно, с самого начала были не очень целенаправленными и последовательными, а также не были хорошо объяснены.

По мнению Левитса, возможно, это вызвало недоумение среди населения, но Латвия, как и другие европейские страны, справилась со всеми вызовами и работа в этом направлении продолжается.

Президент считает, что работа правительства улучшилась. Кроме того, сейчас намного легче, чем весной. Дело в том, что теперь каждый, кто желает, может вакцинироваться.

Говоря о законопроекте, который предусматривает, что работодатель будет иметь право уволить сотрудников, не получивших сертификат Covid-19, Левитс отметил, что у всех людей есть права человека, но они заканчиваются там, где начинаются права другого человека.

Президент объяснил, что если человек решает не делать прививку от Covid-19, у него повышается риск заразиться и заразить других в отличие от тех, кто вакцинирован. Левитс отметил, что у тех, кто вакцинирован против Covid-19, также есть вероятность заразиться, но риск намного меньше, а также болезнь протекает легче.

"Что касается варианта-дельта и других мутаций, то риск заражения намного выше, чем прошлой весной, когда таких мутаций не было. Задача правительства, и этого ожидает большая часть общества, - защитить население от риска заражения или по крайней мере снизить его. Конечно, нужно учитывать соразмерность, где это необходимо и допустимо, а где это было бы преувеличением", - сказал президент.

Говоря о вакцинации детей от Covid-19, чтобы они могли вернуться в школу с 1 сентября, Левитс подчеркнул, что обязательная вакцинация детей в настоящее время не рассматривается, поскольку ученые, занимающиеся этим вопросом, не пришли к однозначному выводу. По мнению президента, вакцинация всех детей и взрослых не будет обязательной.

Левитс отметил, что в прошлом году считалось, что так называемый коллективный иммунитет может быть достигнут, если будут вакцинированы две трети населения. Однако теперь, когда распространяется гораздо более заразный и опасный вариант-дельта, говорят, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать от 80% до 85% населения.

"Я думаю, что было бы неприемлемо обязательно вакцинироваться каждому. Я также думаю, что это неприемлемо с точки зрения соразмерности и может вызвать серьезные проблемы. Однако следует отметить, что ни в одной стране нет обязательной вакцинации для всех людей и никто об этом даже не думает", - сказал президент.