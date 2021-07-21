Ср, 21.07.2021
Все, кто хочет работать, на мой взгляд, могут найти работу и заработать Мартиньш Тронс, член правления общества "Крестьянский сейм"
Мартиньш Тронс, член правления общества "Крестьянский сейм"
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"Ни в одной стране нет обязательной вакцинации для всех": Левитс о Covid-19, прививках и налоговой реформе
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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Президент Эгил Левитс сегодня, 21 июля, в интервью телеканалу Rīga TV24 рассказал о работе правительства в период пандемии Covid-19, об обязательной вакцинации, а также о новой налоговой реформе.

О Covid-19

Сегодня в интервью телеканалу Rīga TV24 президент Эгил Левитс сказал, что правительство пыталось защитить население от Covid-19 с помощью различных мер.

Оценивая работу правительства, президент признал, что различные меры по ограничению распространения Covid-19, возможно, с самого начала были не очень целенаправленными и последовательными, а также не были хорошо объяснены.

По мнению Левитса, возможно, это вызвало недоумение среди населения, но Латвия, как и другие европейские страны, справилась со всеми вызовами и работа в этом направлении продолжается.

Президент считает, что работа правительства улучшилась. Кроме того, сейчас намного легче, чем весной. Дело в том, что теперь каждый, кто желает, может вакцинироваться. 

Говоря о законопроекте, который предусматривает, что работодатель будет иметь право уволить сотрудников, не получивших сертификат Covid-19, Левитс отметил, что у всех людей есть права человека, но они заканчиваются там, где начинаются права другого человека.

Президент объяснил, что если человек решает не делать прививку от Covid-19, у него повышается риск заразиться и заразить других в отличие от тех, кто вакцинирован. Левитс отметил, что у тех, кто вакцинирован против Covid-19, также есть вероятность заразиться, но риск намного меньше, а также болезнь протекает легче.

"Что касается варианта-дельта и других мутаций, то риск заражения намного выше, чем прошлой весной, когда таких мутаций не было. Задача правительства, и этого ожидает большая часть общества, - защитить население от риска заражения или по крайней мере снизить его. Конечно, нужно учитывать соразмерность, где это необходимо и допустимо, а где это было бы преувеличением", - сказал президент.

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Говоря о вакцинации детей от Covid-19, чтобы они могли вернуться в школу с 1 сентября, Левитс подчеркнул, что обязательная вакцинация детей в настоящее время не рассматривается, поскольку ученые, занимающиеся этим вопросом, не пришли к однозначному выводу. По мнению президента, вакцинация всех детей и взрослых не будет обязательной.

Левитс отметил, что в прошлом году считалось, что так называемый коллективный иммунитет может быть достигнут, если будут вакцинированы две трети населения. Однако теперь, когда распространяется гораздо более заразный и опасный вариант-дельта, говорят, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать от 80% до 85% населения.

"Я думаю, что было бы неприемлемо обязательно вакцинироваться каждому. Я также думаю, что это неприемлемо с точки зрения соразмерности и может вызвать серьезные проблемы. Однако следует отметить, что ни в одной стране нет обязательной вакцинации для всех людей и никто об этом даже не думает", - сказал президент.

Говоря о поправках к Закону о контроле за распространением Covid-19, согласно которым сертификат Covid-19 будет обязательным для врачей, социальных работников и работников сферы образования, президент подчеркнул, что некоторые депутаты поддерживают эти поправки, а некоторые - нет.

Об укреплении внешних границ

В государственном бюджете необходимо предусмотреть значительные средства для укрепления внешних границ Латвии, сказал в интервью телеканалу Riga TV24 президент Эгил Левитс.

Он отметил, что Беларусь в настоящее время использует мигрантов как оружие против Литвы, которая спешно начала строить ограждения и предпринимать другие меры для охраны своих границ.

Литовские должностные лица утверждают, что рост нелегальной миграции является гибридной атакой против Литвы со стороны белорусского режима.

Левитс подчеркнул, что Латвии не следует ждать, когда начнется приток мигрантов, и уже сейчас уделять больше внимания усилению охраны границ.

О налоговой реформе

Министерству финансов стоит создать рабочую группу для оценки необходимости изменений налогов для самозанятых и работающих неполный рабочий день, заявил президент Эгил Левитс в интервью телеканалу Rīga TV24.

Президент отметил, что пакет налоговой реформы необходим для того, чтобы все люди платили налоги. Люди, уклоняющиеся от уплаты налогов, живут за счет тех, кто налоги платит добросовестно. По словам Левитса, цель реформы - добиться уплаты налогов, но некоторые моменты продуманы не до конца и не просчитаны различные ситуации.

По мнению президента, Минфин мог бы создать рабочую группу для изучения всех прозвучавших аргументов и оценки конкретных ситуаций. Президент подчеркнул, что в случае серьезной реформы необходимо выяснить, нужны ли корректировки, необходимы ли изменения в законе, на уровне Кабинета министров или практического применения.

Левитс подчеркнул, что люди не должны сталкиваться с чрезмерно сложным механизмом уплаты налогов. Он отметил, что нынешний механизм, возможно, слишком сложен и, если не будут найдены решения, можно перенять решения других стран.


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