"Ни в одной стране нет обязательной вакцинации для всех": Левитс о Covid-19, прививках и налоговой реформе

"Что касается варианта-дельта и других мутаций, то риск заражения намного выше, чем прошлой весной, когда таких мутаций не было. Задача правительства, и этого ожидает большая часть общества, - защитить население от риска заражения или по крайней мере снизить его. Конечно, нужно учитывать соразмерность, где это необходимо и допустимо, а где это было бы преувеличением", - сказал президент.

Говоря о вакцинации детей от Covid-19, чтобы они могли вернуться в школу с 1 сентября, Левитс подчеркнул, что обязательная вакцинация детей в настоящее время не рассматривается, поскольку ученые, занимающиеся этим вопросом, не пришли к однозначному выводу. По мнению президента, вакцинация всех детей и взрослых не будет обязательной.

Левитс отметил, что в прошлом году считалось, что так называемый коллективный иммунитет может быть достигнут, если будут вакцинированы две трети населения. Однако теперь, когда распространяется гораздо более заразный и опасный вариант-дельта, говорят, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать от 80% до 85% населения.

"Я думаю, что было бы неприемлемо обязательно вакцинироваться каждому. Я также думаю, что это неприемлемо с точки зрения соразмерности и может вызвать серьезные проблемы. Однако следует отметить, что ни в одной стране нет обязательной вакцинации для всех людей и никто об этом даже не думает", - сказал президент.

Говоря о поправках к Закону о контроле за распространением Covid-19, согласно которым сертификат Covid-19 будет обязательным для врачей, социальных работников и работников сферы образования, президент подчеркнул, что некоторые депутаты поддерживают эти поправки, а некоторые - нет.

Об укреплении внешних границ

В государственном бюджете необходимо предусмотреть значительные средства для укрепления внешних границ Латвии, сказал в интервью телеканалу Riga TV24 президент Эгил Левитс.

Он отметил, что Беларусь в настоящее время использует мигрантов как оружие против Литвы, которая спешно начала строить ограждения и предпринимать другие меры для охраны своих границ.

Литовские должностные лица утверждают, что рост нелегальной миграции является гибридной атакой против Литвы со стороны белорусского режима.

Левитс подчеркнул, что Латвии не следует ждать, когда начнется приток мигрантов, и уже сейчас уделять больше внимания усилению охраны границ.

О налоговой реформе

Министерству финансов стоит создать рабочую группу для оценки необходимости изменений налогов для самозанятых и работающих неполный рабочий день, заявил президент Эгил Левитс в интервью телеканалу Rīga TV24.

Президент отметил, что пакет налоговой реформы необходим для того, чтобы все люди платили налоги. Люди, уклоняющиеся от уплаты налогов, живут за счет тех, кто налоги платит добросовестно. По словам Левитса, цель реформы - добиться уплаты налогов, но некоторые моменты продуманы не до конца и не просчитаны различные ситуации.

По мнению президента, Минфин мог бы создать рабочую группу для изучения всех прозвучавших аргументов и оценки конкретных ситуаций. Президент подчеркнул, что в случае серьезной реформы необходимо выяснить, нужны ли корректировки, необходимы ли изменения в законе, на уровне Кабинета министров или практического применения.