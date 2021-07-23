"Невозможно разработать так быстро". 12 самых распространенных мифов о вакцинах против Covid-19

Как после приема любого лекарства, так и после вакцинации против Covid-19 в некоторых случаях могут возникать кратковременные реакции организма, вызванные процессами формирования иммунитета. Наиболее распространенными реакциями являются, например, повышенная температура, лихорадка, головная боль, чувство усталости, боль или покраснение в месте инъекции.

Обычно эти реакции наиболее явно выражены после введения второй дозы вакцины Pfizer-BioTech и Moderna (Spikevax) и после первой дозы вакцины AstraZeneca. Реакции обычно возникают в первые дни после вакцинации, длятся несколько дней и затем исчезают.

В случае, если после вакцинации против Covid-19 появились какие-либо побочные эффекты, вызывающие у вас опасения, если вы чувствуете кратковременное снижение работоспособности, сообщите об этом врачу. Врач, фармацевт, а также пациент могут сообщать о констатированных побочных эффектах, вызванных лекарством, в частности вакциной, в Государственное агентство лекарств, на веб-сайте www.zva.gov.lv > Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm un biovigilanci.

Важное значение имеет и тщательный последующий контроль за действием вакцин. В соответствии с планом мониторинга безопасности вакцин против Covid-19 латвийское и другие агентства лекарств ЕС постоянно собирают и анализируют новейшую информацию о вакцинах против Covid-19 и других лекарствах в целях обеспечения безопасности вакцин и лекарств и охраны здоровья населения.

Миф № 3. Третья фаза клинических исследований воздействия вакцин на людей не проводилась

Регистрация вакцин или лекарств невозможна без выполнения одного из основных требований для регистрации – представления результатов третьей фазы клинических исследований воздействия на людей и их анализа Европейским агентством лекарств. Зарегистрированные вакцины против Covid-19 прошли эту фазу испытаний, полученные результаты были проанализированы и одобрены Европейским агентством лекарств.

В клинических испытаниях приняли участие десятки тысяч человек. В клинических испытаниях вакцины Comirnaty, разработанной Pfizer-BionTech, участвовало в целом около 44 000 человек. В клинических испытаниях вакцины Moderna (Spikevax) приняли участие примерно 30 000 человек. Около 24 000 человек участвовало в клинических испытаниях вакцины Vaxzevria.

Миф № 4. Качество вакцины зависит от производителя

Все зарегистрированные в Латвии вакцины очень эффективны в предотвращении тяжелого заболевания, вызванного Covid-19. Ни одна из утвержденных вакцин не может считаться лучшей или худшей. Все зарегистрированные вакцины одинаково тщательно протестированы, одинаково качественны, эффективны и безопасны. Вакцины регистрируются только в том случае, если Европейское агентство лекарств получает доказательства того, что преимущества вакцин намного превосходят риски. Кроме того, для подтверждения качества вакцин проводится их сравнительное исследование.

Миф № 5. Вакцины не защищают от новых типов вируса Covid-19

Доказано, что зарегистрированные на сегодняшний день вакцины против Covid-19 защищают также от новых разновидностей вируса. Но с учетом того, что некоторые из новых типов вируса все же могут снизить способность вакцин защищать от инфекции и развития заболеваний, Европейское агентство лекарств попросило производителей вакцин предoставить дополнительные доказательства эффективности препаратов.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Миф № 6. Неизвестно, как долго вакцина будет защищать от Covid-19

Исследования показывают, что все утвержденные на сегодняшний день вакцины обеспечивают защиту от Covid-19 в течение не менее 2 месяцев. Вакцина предотвращает симптоматическое заболевание, в частности тяжелое течение болезни и смерть.

Исследования относительно продолжительности действия вакцин продолжаются. Разработчики вакцин проводят также наблюдения за вакцинированными участниками долгосрочных исследований с целью определения точной продолжительности действия вакцин.

Миф №7. Вакцины не защитят, так как ни одна из них не доказала свою 100-процентную эффективность

Вакцины облегчают течение болезни и предотвращают тяжесть заболевания, вызывая при воздействии вируса защитную реакцию иммунной системы.

Исследования продемонстрировали эффективность вакцин в предотвращении симптоматических заболеваний, в частности тяжелого течения болезни.

До утверждения вакцины проводились исследования, участники которых были разделены на две группы. Одной группе была введена вакцина, другой – плацебо (имитация вакцины). Анализировалось количество заболевших участников обеих групп и на основании результатов рассчитывалась эффективность вакцины. Изучение некоторых вакцин продолжаются. Результаты долгосрочных исследований позволят получить дополнительные данные об эффективности и продолжительности действия вакцин.

Миф № 8. Вакцина не действует на людей в возрасте от 65 лет

Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарств и Латвийский государственный совет по иммунизации, проанализировав имеющиеся данные, подтвердили, что вакцина, разработанная Vaxzevria, обеспечивает защиту от Covid-19 людей всех возрастных групп – от 18-летних до пожилых.

Научные эксперты Европейского агентства лекарств, проведя тщательный анализ вакцины Vaxzevria и порекомендовав зарегистрировать ее в Европе, отметили, что упомянутая вакцина обеспечит защиту также пожилых людей.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На основании опыта использования других вакцин и с учетом того, что после введения вакцины Vaxzevria иммунный ответ наблюдался также у пожилых людей, можно утверждать, что вакцина способна защитить от вируса и людей старшего поколения, несмотря на то, что пока нет достаточных статистических данных, позволяющих сделать вывод о степени защитного воздействия вакцины на людей старше 65 лет.

При этом есть убедительные доказательства безопасности вакцин для этой возрастной группы.

Миф № 9. Вакцины вредны для женщин, планирующих беременность, беременных или кормящих грудью

Основываясь на результатах тщательного анализа вакцин, врачи подтверждают, что вакцины не причиняют вреда беременным, планирующим беременность или женщинам, кормящим грудью. Вакцины не причиняют вреда ни беременным женщинам, ни будущему ребенку, ни новорожденному. Это подтверждается как новейшими лабораторными исследованиями, так и результатами проводимой во всем мире вакцинации миллионов людей, позволяющими судить о долгосрочном воздействии вакцин.

Вакцинация настоятельно рекомендуется врачами женщинам, входящим в группы риска, поскольку преимущества вакцины превосходят риски.

Тем не менее беременная женщина, прежде чем пройти вакцинацию, должна проконсультироваться с врачом, так как только врач может дать рекомендацию относительно вакцинации, учтя преимущества и риски для женщины и ребенка.

Миф № 10. Вакцины содержат эмбриональные клетки и микрочипы

Вакцины были созданы искусственным путем, в лабораториях, поэтому не содержат живых вирусов. При производстве вакцин не использовались клетки человека, эмбрионов, животных или микрочипы.

Миф № 11. Вакцины могут быть использованы для детей

Нет, созданные вакцины не предназначены для вакцинации детей младше 16 лет. Вакцину, разработанную Pfizer-BioNTech, можно использовать для вакцинации лиц в возрасте с 16 лет, вакцины, разработанные Moderna (Spikevax) и Vaxzevria, предназначены для вакцинации лиц в возрасте с 18 лет.

Производители начали клинические испытания, чтобы проверить пригодность вакцины против Covid-19 для детей.

Миф № 12. Достоверная информация о вакцинах не доступна

Для предоставления жителям достоверной и научно-обоснованной информации о вакцине против Covid-19 на веб-сайте ZVA www.zva.gov.lv в разделе Covid-19 ziņas регулярно публикуется и обновляется информация о разработке, анализе, эффективности, качестве и безопасности и утверждении вакцин, а также факты о вакцинах (fakti par vakcīnām).