Президент на следующей неделе уйдет в отпуск

Левитс будет находиться в отпуске две недели - с 26 июля до 6 августа.

Президент планирует провести отпуск в Латвии.

Напомним, ранее в отпуск ушел и премьер-министр Кришьянис Кариньш - отдыхать он будет с 19 июля по 1 августа.

Во время его отсутствия с 19 по 21 июля и с 25 июля по 1 августа обязанности премьер-министра будет исполнять министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, а с 22 июля по 24 июля - министр обороны Артис Пабрикс.

В бюро премьера подчеркнули, что Кариньш продолжит активно следить за эпидемиологической и текущей ситуацией в стране и в случае необходимости прервет отпуск, чтобы вернуться к своим обязанностям.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров прервал свою работу примерно на месяц. Последнее заседание правительства состоялось 14 июля, а следующее намечено на 10 августа.