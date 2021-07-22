Наводнения в Германии - почему власти оказались не готовы? Латвию бы смыло?

Почему Германия не была готова

"Нельзя говорить "Граждане, собираем все самое ценное, берем детей в охапку и уезжаем на ближайшую гору. Потому что там будем пережидать страшный дождь, рухнет Старушка Рига, все смоется!". Скажите, пожалуйста,

какая власть согласится выгонять людей на несколько дней с вероятностью 75%, 3 к 4?" - риторически спросил геолог.

Константин Ранкс добавил, что то, что эти тучи пройдут, было известно. Однако где эти тучи пройдутся - ни одна современная система предсказать не может.

"Потому любые чиновники, любые депутаты, неважно, - не хотят, боятся отвечать перед своими гражданами. Они же должны в конечном счете принять решение", - отметил ученый.

Напомним, на территории Германии прошло одно из самых крупных наводнений за всю историю наблюдений. Причиной разрушений и завалов в стране стали ливни, обрушившиеся на Западную Европу.

Галерея: Наводнения в Германии

Ранкс также отметил, что около месяца назад схожий сценарий был и в Японии:

"В Японии, где существует мощнейшая система предупреждений! И все по той же самой схеме. Можно предсказать, что будет ливень - но где конкретно, в какой момент и в каком месте этот ливень пройдет..."

А Ригу бы смыло?

Эксперт сказал, что теоретически те же самые тучи могли пройти и над Латвией, в том числе над Ригой.

"И что бы тогда у нас сейчас было с нашим городом? И откуда мы взяли бы деньги на восстановление? Это Германия может вытягивать - огромное экономическое государство, - а что нам делать? И вот поэтому мне кажется, что очень важно и нужно сейчас думать о том, что мы можем делать в случае, если такая беда - пусть даже в уменьшенном масштабе - к нам придет. Столбики не спасут нас, они, наоборот, будут мешать", - заключил эксперт.

Галерея: Ливни затопили улицы Риги (из архива TVNET)

В свою очередь, немецкий специалист уже говорил о том, что надо делать новые водостоки и отводы воды.

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