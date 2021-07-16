"Дома буквально превратились в смертельные ловушки". В Западной Европе разрушительные наводнения

Местонахождение сотни людей остается неизвестным, сообщает AP.

ФОТО: Valentin Bianchi/AP

Как пишет Deutsche Welle, в различных районах на западе Германии в результате наводнений, вызванных затяжными ливнями, погибли более 80 человек. Официальный представитель полиции в Кобленце отметил, что только в одной федеральной земле Рейнланд-Пфальц жертвами стихии стали не менее 50 человек, и это число может еще увеличиться. В соседней земле Северный Рейн-Вестфалия власти сообщили о 31 погибшем.

ФОТО: Valentin Bianchi/AP

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 15 июля, встречалась в Белом доме с президентом США Джо Байденом. На совместной пресс-конференции Меркель в первую очередь заговорила о трагических наводнениях в Германии и в соседних с ней странах, где "дома буквально превратились в смертельные ловушки".

Галерея: Разрушительные наводнения в Германии и Бельгии

"В своем сердце я со всеми, кто потерял близких в этой катастрофе", - сказала Меркель, обращаясь к народу Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Байден также выразил свои соболезнования.

Как передает RTBF, в Бельгии погибли как минимум 12 человек.

ФОТО: Valentin Bianchi/AP

ФОТО: INA FASSBENDER/AFP

ФОТО: CHRISTOF STACHE/AFP