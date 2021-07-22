Рижская дума и министерство вместе будут бороться против шумных мотоциклов

В настоящее время право контролировать шум имеет только Государственная полиция Планируется, что в дальнейшем в контроле сможет участвовать и муниципальная полиция. К середине августа министру внутренних дел Марии Голубевой будет подан план мер, чтобы до конца этого года внедрить в стране систему контроля шума транспортных средств и обеспечить ее реализацию на практике.

"С момента вступления в должность я получила предложения от многих людей о том, как сделать их жизнь более безопасной. Бывают ситуации, когда решения очень сложные, и на их поиск уходит много времени. Бывают ситуации, такие как шум мотоцикла - вот решение относительно простое и требует сотрудничества Рижской думы и Министерства внутренних дел, которое мы также планируем реализовать.

"Каждый член общества достоин жить в среде, где не нарушают его права на покой", - отметила министр.

Мэр Риги Мартиньш Стакис считает, что с каждым годом проблема усугубляется:

Шум от громких транспортных средств, в основном мотоциклов, доставляет особое неудобство горожанам летом, когда открыты окна, а также вечерам и ночью.

"Рижская дума получает жалобы от жителей почти каждый день, но у самоуправления нет реальных инструментов для улучшения ситуации", - сказал Стакис.