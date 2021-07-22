Новый способ мошенничества: теперь голосовые роботы говорят по-латышски

Банк отмечает, что раньше клиенты латвийских банков в основном получали звонки только на русском языке, когда мошенники не могли ответить на вопросы, заданные на латышском, что части клиентов позволяло их распознавать и противостоять стараниям мошенников получить данные доступа клиентов к интернет-банку.

"То, что русский язык не будет единственным языком, используемым мошенниками для обращения к клиентам, к сожалению, уже ожидалось. С развитием технологий улучшаются и инструменты мошенников, позволяющие им выдавать себя за сотрудников банков и хитростью получать данные клиентов, чтобы подключаться к интернет-банку клиентов.

Поэтому мы призываем клиентов быть особенно внимательными и не попадаться на подобные звонки якобы банковских сотрудников - неважно, на каком языке они говорят. Любой полученный звонок или смс, когда кто-то просит вас разгласить или где-то ввести коды "Smart-ID" или калькулятора, является четким сигналом - это мошенники!" - говорит Вадим Фролов, руководитель отдела обслуживания клиентов Swedbank.

Важно знать!

Банк напоминает, что в случае, если кто-то звонит или отправляет смс с просьбой что-то подтвердить Smart-ID или калькулятором кодов, ни в коем случае нельзя этого делать. Подтвержденные таким образом действия нельзя отменить, и это означает потерянные деньги.

Банк никогда не звонит и не просит разгласить или ввести на каком-то сайте коды Smart-ID или калькулятора, никогда не отправляет клиентам интернет-ссылки, по которым запрашивает введение своих кодов Smart-ID или калькулятора.

Если сотрудникам Swedbank потребуется распознать клиента, они попросят клиента самого подключиться к интернет-банку, введя в браузере официальный адрес интернет-банка, а не нажав на какой-то линк, или самому связаться с консультационным центром.