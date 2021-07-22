Очередная жертва мошенников: житель Елгавы лишился более 4000 евро
В Елгаве мужчина лишился более 4000 евро, так как доверил свои персональные данные мошенникам, сообщает агентство LETA.
В Елгаве мужчина лишился более 4000 евро, так как доверил свои персональные данные мошенникам, сообщает агентство LETA.
По информации полиции, 21 июля в Елгаве мужчина доверил свои персональные данные мошенникам, выдававшим себя за сотрудников банка. В итоге он лишился более 4000 евро. Полиция начала по факту произошедшего уголовный процесс.
Стражи порядка напоминают, что ни при каких условиях нельзя разглашать коды доступа к банковским счетам и свои персональные данные. Кроме того, нельзя вводить банковские данные на присланных чужаками интернет-порталах и загружать присланное неизвестными программное обеспечение.
Как проинформировала старший специалист Управления Земгальского региона Госполиции Даце Калниня, злоумышленники могут попросить установить на компьютер такие программы, как TeamViewer, AnyDesk и другие, с помощью которых можно удаленно подключиться к компьютерам жертв и совершить мошеннические действия с их счетами и платежными средствами.