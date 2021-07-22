Чт, 22.07.2021
Если каждый день приходят разные сообщения, это превращает антикризисное управление в кошмар. Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии
Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии

Очередная жертва мошенников: житель Елгавы лишился более 4000 евро

Иллюстративное фото ФОТО: Gajus/Shutterstock

В Елгаве мужчина лишился более 4000 евро, так как доверил свои персональные данные мошенникам, сообщает агентство LETA.

По информации полиции, 21 июля в Елгаве мужчина доверил свои персональные данные мошенникам, выдававшим себя за сотрудников банка. В итоге он лишился более 4000 евро. Полиция начала по факту произошедшего уголовный процесс.

Стражи порядка напоминают, что ни при каких условиях нельзя разглашать коды доступа к банковским счетам и свои персональные данные. Кроме того, нельзя вводить банковские данные на присланных чужаками интернет-порталах и загружать присланное неизвестными программное обеспечение.

Как проинформировала старший специалист Управления Земгальского региона Госполиции Даце Калниня, злоумышленники могут попросить установить на компьютер такие программы, как TeamViewer, AnyDesk и другие, с помощью которых можно удаленно подключиться к компьютерам жертв и совершить мошеннические действия с их счетами и платежными средствами.


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