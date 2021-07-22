Очередная жертва мошенников: житель Елгавы лишился более 4000 евро

По информации полиции, 21 июля в Елгаве мужчина доверил свои персональные данные мошенникам, выдававшим себя за сотрудников банка. В итоге он лишился более 4000 евро. Полиция начала по факту произошедшего уголовный процесс.

Стражи порядка напоминают, что ни при каких условиях нельзя разглашать коды доступа к банковским счетам и свои персональные данные. Кроме того, нельзя вводить банковские данные на присланных чужаками интернет-порталах и загружать присланное неизвестными программное обеспечение.