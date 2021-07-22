ВОЗ предупреждает, что воздействие пандемии на психическое здоровье будет долгосрочным и далеко идущим

"Так или иначе пострадали все ", - говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном на встрече десятков министров здравоохранения в Афинах.

"Тревога по поводу передачи вируса, психологическое воздействие локдауна и самоизоляции" - вот некоторые из факторов, которые усугубляют кризис психического здоровья, наряду со стрессом, связанным с безработицей, финансовыми проблемами и социальным отдалением.

"Воздействие пандемии на психическое здоровье будет долгосрочным и далеко идущим", - говорится в заявлении.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сказал, что психическое здоровье следует рассматривать как "фундаментальное право человека", напомнив, что пандемия разрушила жизни многих людей.

"Пандемия потрясла мир. Во всем мире погибло более четырех миллионов человек, источники средств к существованию разрушены, семьи и общины разведены, предприятия разорены, а люди лишены возможностей", - отметил он.