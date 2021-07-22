"51 человек умер после вакцины": в Алуксне распространяют листовки с дезинформацией. VP возбудила дело

"Они хотели вакцинировать всех людей. Нюрнберг. Дело врачей-убийц. Суд над врачами от 20 августа 1947 года закончился повешением за эксперименты над людьми"

- это одно из посланий, которое распространяли на латышском и русском языках в нескольких многоквартирных домах в Алуксне. Листовки размещаются в подъездах на досках объявлений, окнах, а также в почтовых ящиках.

Жалобы по этому поводу поступили в местный портал Alūksniešiem.lv. Его редактор Лорета Яргане сказала ReTV: "Это, конечно, не могло быть сделано одним человеком, потому что объем работы - большой, даже чтобы подготовить эти материалы... и с двух сторон распечатать".

Листовки были распространены в минувшее воскресенье. Местная газета Alūksnes un Malienas ziņas также немедленно отреагировала и призвала жителей сообщать, если кто-то еще их получил и знает, кто их распространяет, однако больше никакой информации нет.

Редактор портала Alūksniešiem.lv отметила:

"Это такие размышления о том, что все это эксперимент, или образ Латвии, где зафиксировано 95 случаев, 51 человек умер после вакцинации, три - близки к смерти, или, скажем, распечатанные переписки с телефонов или в интернете. Например, сегодня мне прислали голосовое сообщение о том, что реанимационное отделение в Резекненской больнице переполнено людьми после получения вакцины, берегите себя и свою семью".

Хотя листовки распространялись в нескольких многоквартирных домах, Государственная полиция получила информацию только об одном доме. По конкретному делу начата ведомственная экспертиза, в ходе которой будет разъяснено, сколько такой информации распространяется и т. д.

Старший специалист VP Видземского края Зане Васкане сообщила: "Это первый случай в Видземе, поэтому мы не можем сказать, что такое тут широко распространено. Насколько мне известно, было только два таких случая в Латвии. Один в Риге, а сейчас - в Видземе".