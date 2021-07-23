Конфликт с Sadales tīkls: разгневанный фермер спилил столбы электролинии

Конфликтная ситуация на ферме в Алуксненском крае обострилась в понедельник. Как следует из бурных дискуссий с обеих сторон, землевладелец недоволен местом установки новых столбов.

Латвийскому телевидению удалось выяснить, кому принадлежит земля, а также связаться с ним. Мужчина попросил не называть его имени, но согласился рассказать свою версию случившегося.

С его слов, год назад Sadales tīkls предложила обновить линию электропередачи к зданию, расположенному на его участке. Фермер отказался, объяснив это тем, что не планирует использовать дом и через несколько лет хочет его полностью снести. Однако компания настаивала на том, что линия в плохом состоянии и нуждается в срочной замене, поэтому фермер в конце концов согласился на строительные работы вдоль канавы.

"Они начали менять и устанавливать посреди поля. Я говорю: "Подождите, так мы не договаривались. Где проектировщик? Где все? Нет!". Потом говорю прекратить работу. Но нет", - поделился фермер.

Сотрудники компании, по его словам, к нему не прислушались и отправили "куда подальше", и это разозлило мужчину. Его угрозы спилить столбы вызвали у рабочих лишь ухмылку, поэтому разгневанный фермер перешел от слов к делу.

В компании Sadales tīkls пояснили, что работы на указанном объекте выполнял привлеченный субподрядчик SIA Amatas energoceltnieks. Все выполнялось в соответствии с заранее согласованным проектом.