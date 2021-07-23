"Нет ничего более постоянного, чем временное": молочный павильон на Центральном рынке не возродится?

В апреле в этом павильоне начали торговать одеждой, обувью и другими товарами, а все продавцы молочных продуктов были переведены в гастрономический павильон. Руководство рынка тогда утверждало, что это временное решение.

Теперь похоже на то, что новое руководство рынка не собирается ничего менять, и промышленные товары в молочном павильоне останутся надолго. Руководство рынка аргументирует это тем, что все места для торговли промышленными товарами заполнены, и торговцы честно платят аренду.

"Мы видим, что бывший молочный павильон в настоящее время в процентном отношении заполнен больше всего - на 98%, полностью платится аренда. В остальных павильонах такого нет. Пока не разработан план развития нового рынка промышленных товаров, они останутся в молочном павильоне", - заявил временный председатель правления Центрального рынка Марис Скудра.

На вопрос, смогут ли торговцы сметаной и маслом после создания рынка промышленных товаров вернуться в свой павильон, он отвечает отрицательно. В настоящее время торговля этими продуктами занимает лишь 30% гастрономического павильона, и их возвращение в молочный павильон экономически нецелесообразно.