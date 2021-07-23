Пт, 23.07.2021
Когда к нам поступают пожилые пациенты, они чаще всего утверждают, что кто-то им сказал, что им не нужна вакцина. Монта Маделане, инфектолог Службы эпиднадзора за инфекциями
Монта Маделане, инфектолог Службы эпиднадзора за инфекциями

Невакцинированным лицам нужно соблюдать самоизоляцию по возвращении из 13 стран

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Самоизоляцию непривитым от Covid-19 лицам нужно соблюдать после въезда из 13 стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Непривитые от коронавируса должны будут соблюдать десять дней самоизоляции при возвращении из Кипра, Нидерландов, Испании, Андорры, Португалии, Мальты, Греции, Люксембурга, Монако, Ирландии, Дании, Бельгии и Франции.

Требование самоизоляции не нужно соблюдать при въезде из Швейцарии, Финляндии, Лихтенштейна, Эстонии, Норвегии, Италии, Словении, Литвы, Хорватии, Швеции, Австрии, Чехии, Германии, Исландии, Болгарии, Сан-Марино, Словакии, Венгрии, Румынии, Польши и Ватикана.

Согласно общему европейскому решению порог "зеленого списка" в Латвии также составляет 75 случаев на 100 000 жителей.

Согласно данным о показателях заболеваемости в стране, предоставленным SPKC, двухнедельный кумулятивный показатель Covid-19 на 100 000 населения в Латвии составляет 27,7.

Принимая во внимание измененную процедуру, путешественники, въезжающие в Латвию или возвращающиеся в Латвию, у которых есть сертификат Covid-19, не должны соблюдать правила самоизоляции из любой страны ЕС/ЕЭЗ, включенной в зеленый или желтый список безопасных стран.

В настоящее время на Кипре и в Нидерландах зарегистрированы самые высокие кумулятивные показатели Covid-19 - 1483,6 и 670,4 случаев соответственно, в то время как в Литве - 34,5, а в Эстонии - 50,8.

Согласно информации, опубликованной SPKC, самые низкие кумулятивные показатели в Ватикане и Польше - 0 и 3,1 случая на 100 000 жителей соответственно.

SPKC призывает население пройти вакцинацию, поскольку это остается самой безопасной и эффективной формой защиты от тяжелых форм заболевания и снижает распространение инфекции Covid-19 в обществе.

Как сообщалось ранее, привитые от Covid-19 лица, которые въезжают в Латвию из любой страны ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или Великобритании, больше не должны соблюдать требование самоизоляции.


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