У рижанки в спальне с потолка падали личинки: на верхнем этаже нашли труп
Лауру из Риги ночью беспокоили личинки, падающие с потолка прямо в кровать. Когда казалось, что все ликвидировано, наутро личинки снова появились, сообщает Bez Tabu.
Лауру из Риги ночью беспокоили личинки, падающие с потолка прямо в кровать. Когда казалось, что все ликвидировано, наутро личинки снова появились, сообщает Bez Tabu.
На следующий день Лаура пошла на работу, а в квартиру пришла бабушка, которая приехала помочь избавиться от личинок. Бабушка сообщила девушке, что 29 июня из квартиры на верхнем этаже вывезли уже разложившийся труп.
Девушка своими руками делает ремонт в квартире, личинки в комнате выползали через щели из квартиры на верхнем этаже, где находился труп. Изначально Лаура и ее мать пытались бороться с ними, но безуспешно. Мать Лауры сказала, что к тому времени, когда личинки были собраны, они снова появлялись. Кроме того, позже они превратились в мух.
Жители пытались обратиться к управляющему, чтобы помочь избавиться от личинок и невыносимого запаса. Изначально в помощи было отказано, но после неоднократных обращений приехал специалист и червей ликвидировали.
Rīgas namu pārvaldnieks отмечает, что проделал всю необходимую работу, дальше все в руках наследника.
Государственная полиция подтверждает, что наследник установлен и проинформирован о ситуации. Однако жители обеспокоены тем, что невыносимый запах может быть опасен для здоровья.
Инспекция призывает жителей более интенсивно проветривать как свои квартиры, так и места общего пользования, пока не исчезнет запах.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке