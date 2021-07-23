У рижанки в спальне с потолка падали личинки: на верхнем этаже нашли труп

На следующий день Лаура пошла на работу, а в квартиру пришла бабушка, которая приехала помочь избавиться от личинок. Бабушка сообщила девушке, что 29 июня из квартиры на верхнем этаже вывезли уже разложившийся труп.

Девушка своими руками делает ремонт в квартире, личинки в комнате выползали через щели из квартиры на верхнем этаже, где находился труп. Изначально Лаура и ее мать пытались бороться с ними, но безуспешно. Мать Лауры сказала, что к тому времени, когда личинки были собраны, они снова появлялись. Кроме того, позже они превратились в мух.

Жители не знают, сколько времени труп находился в квартире, но есть подозрения, что у покойного были проблемы с выпивкой. Его нашли спящим в кресле.

Жители пытались обратиться к управляющему, чтобы помочь избавиться от личинок и невыносимого запаса. Изначально в помощи было отказано, но после неоднократных обращений приехал специалист и червей ликвидировали.

Rīgas namu pārvaldnieks отмечает, что проделал всю необходимую работу, дальше все в руках наследника.

Государственная полиция подтверждает, что наследник установлен и проинформирован о ситуации. Однако жители обеспокоены тем, что невыносимый запах может быть опасен для здоровья.

Инспекция призывает жителей более интенсивно проветривать как свои квартиры, так и места общего пользования, пока не исчезнет запах.