Сб, 24.07.2021
Тест на антитела, которым очень увлекаются в России, здесь, в США, практически никто не делает. Страховка его не покрывает - в отличие от тестирования на сам вирус или прививки. Константин Андреев, молекулярный биолог
Константин Андреев, молекулярный биолог

В Лондоне еще больше ослабят карантинные ограничения

ФОТО: EPA/Scanpix

Из-за огромной нехватки персонала во многих отраслях, британское правительство облегчило коронавирусные ограничения для нескольких профессиональных групп.

Водителям поездов, пограничникам или пожарным, которые контактировали с инфицированными людьми, теперь разрешено ежедневно делать тесты вместо того, чтобы сидеть на карантине. Об этом решении объявило британское правительство.

Первоначально эти особые правила применялись только к специалистам в области здравоохранения, а позже и к тем, кто занимается снабжением продуктами питания.

Поскольку в Великобритании очень много людей, инфицированных коронавирусом, и все больше и больше людей подвергаются его воздействию, во многих сферах общественной жизни возникают проблемы: отменяют поезда, пустые полки в супермаркетах и неубранные мусорные баки.


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