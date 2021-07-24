В Лондоне еще больше ослабят карантинные ограничения

Водителям поездов, пограничникам или пожарным, которые контактировали с инфицированными людьми, теперь разрешено ежедневно делать тесты вместо того, чтобы сидеть на карантине. Об этом решении объявило британское правительство.

Первоначально эти особые правила применялись только к специалистам в области здравоохранения, а позже и к тем, кто занимается снабжением продуктами питания.