"Хватит играть в эту рулетку!": депутаты Сейма не могут прийти к общему мнению об обязательной вакцинации

Латвийское радио взяло интервью у представителей фракций Сейма. У тех возникли возражения против возможной обязанности вакцинировать всех учителей, врачей и сотрудников социальных учреждений.

Национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK)

Фракция Национального объединения, представленная в коалиции, осторожно оценивает такую ​​идею и на следующей неделе встретится с министрами отрасли, сообщила член правления партии, депутат Сейма Илзе Индриксоне.

"Самое главное - защитить наиболее уязвимые группы общества, среди которых пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями", - отмечает Индриксоне.

"Мы осторожно относимся к обязательной вакцинации учителей, потому что во многих местах уже есть проблемы с набором учителей, и этот шаг может расширить проблемы образования.

При этом учителя, конечно, подвергаются риску, потому что перемещаясь из класса в класс. Пусть это не закончится тем, что в школе будет отсутствовать треть учителей".

"Согласие"

Оппозиционная фракция "Согласие" также не поддерживает подход к обязательным сертификатам Covid-19 в некоторых профессиях и выступает против возможности увольнения непривитых сотрудников с октября. Депутат Андрей Клементьев отмечает, что перед внесением поправок в закон необходимо ответить на несколько вопросов.

"Мы хотим услышать точные данные о том, почему люди не хотят проходить вакцинацию; почему семейные врачи не принимают более активного участия в этом процессе. Деньги, уверенность, недостаток информации? Мы этого не знаем.

Сложно сказать, почему пенсионеры, с некоторого времени живущие на разных медикаментах, сейчас боятся вакцины, которая уже "опробована" на 635 тысячах жителей Латвии?"

Союз Зеленых и крестьян

Представители фракции "Союз Зеленых и крестьян" также указали на возможность просить президента не принимать поправки к закону об обязательной вакцинации рабочих в нескольких отраслях. Было внесено предложение инициировать референдум по процессу вакцинации.

Attīstībai/Par

Депутат фракции Attīstībai/Par, парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмар Дуритис, отмечает, что было бы неправильно переходить к столь дорогостоящему и трудоемкому процессу. Компромисс должен быть найден раньше.

"Чтобы осенью мы могли продолжить экономическую деятельность и возобновить очное обучение, при этом, уважая желание людей не вакцинироваться.

Все мы заинтересованы в нормализации жизни. Хотим ли мы снова вернуться в мир ограничений или нам все-таки нужно делать прививки?"

Новая консервативная партия

Представители фракций также ожидают, что процесс вакцинации улучшится по окончании отпусков. Министерство образования и науки обещает принять участие в обсуждении решения по продвижению вакцинации среди учителей, но есть также много вопросов у предпринимателей, говорит парламентский секретарь министерства Сандис Риекстиньш из Новой консервативной партии.

"Честно говоря, удивительно, что мы находимся в такой плохой ситуации с вакцинацией. У меня в семье было два серьезных случая. Ты просто на стены лезешь и не знаешь, выживет человек или нет. Поэтому я считаю, что нам нужно более активно проводить вакцинацию, хватит играть в эту рулетку!"