Дуэт Граудиня/Кравченока стартовал на Олимпиаде в Токио с поражения

В ночь на понедельник дуэт Кравченока/Граудиня встречался с американками Келли Клас и Сарой Спонсиле. Матч получился очень равным, но в итоге победа осталась за командой США - 1:2 (13:21, 21:16, 11:15).

В следующем матче Кравченока/Граудиня сыграют с бразильянками Аной Патрисией Силвой Рамос и Ребекой Кавальканти Барбоза Силвой. Игра состоится 28 июля в 5 утра по латвийскому времени.

С победы на Олимпиаде-2020 стартовал латвийский мужской дуэт Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс. Правда, для этого им даже не пришлось выходить на площадку - их соперникам из Чехии (Ондржей Перушич/Давид Швейнер) было присуждено техническое поражение.

Перушич неделю назад сдал положительный тест на Covid-19, а за день до матча он сдал повторный положительный тест. Чехи не стали менять Перушича на другого игрока, поэтому дуэт не смог выйти на площадку.

Помимо чехов в одной группе с латвийским дуэтом представлены мексиканцы (Хосе Гастон/Хосе Рубио), а также команда Олимпийского комитета России (ОКР) в лице Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского.

Отметим, что в 1/8 финала напрямую выйдут две лучшие команды из каждой группы. К ним присоединятся две лучшие команды, занявшие третьи места в группах. Ещё две сборные получат путёвку в 1/8 финала в ходе мини-турнира для остальных команд, занявших третьи места в группах.

Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.