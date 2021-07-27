Куба обвиняет США в нападении на ее посольство в Париже

Неизвестные преступники совершили нападение на посольство Кубы во Франции. Они применяли бутылки с зажигательной смесью.

"Против нашего посольства в Париже был совершен террористический акт с применением "коктейлей Молотова". Считаем, что правительство США несет ответственность за непрерывные кампании против нашей страны, поощряющие такое поведение и призывы к безнаказанному насилию", - написал он в своем микроблоге Twitter.

Позже Международный пресс-центр МИД Кубы сообщил, что нападение произошло около полуночи по парижскому времени. Были брошены три бутылки с коктейлем Молотова, две из которых попали в посольство и вызвали пожар. Пожар был потушен кубинскими дипломатами, когда на место прибыли французские пожарные и полиция.

Это не первое нападение на диппредставительства Кубы: в апреле прошлого года мужчина открыл огонь по посольству в Вашингтоне. Никто не пострадал, но зданию был причинен ущерб. Как отметили в полиции, рядом с ним был припаркован, вероятно, связанный с подозреваемым внедорожник, внутри которого обнаружены американский флаг и белая маска. МИД Кубы квалифицировал этот обстрел как теракт.

За последние три недели у кубинских посольств во многих частях мира прошли демонстрации, осуждающие или поддерживающие подавление кубинским правительством акций протеста, начавшихся на Кубе 11 и 12 июля.

Галерея: Протесты на Кубе