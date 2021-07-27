Вт, 27.07.2021
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Василий, противник вакцинации

Куба обвиняет США в нападении на ее посольство в Париже

ФОТО: YAMIL LAGE / AFP

Как заявил в понедельник вечером, 26 июля, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, в Париже произошел взрыв бомбы в посольстве Кубы. Он обвиняет правительство США в кампании против Кубы, которая "поощряет такое поведение и призывает к безнаказанному насилию".

Неизвестные преступники совершили нападение на посольство Кубы во Франции. Они применяли бутылки с зажигательной смесью.

"Против нашего посольства в Париже был совершен террористический акт с применением "коктейлей Молотова". Считаем, что правительство США несет ответственность за непрерывные кампании против нашей страны, поощряющие такое поведение и призывы к безнаказанному насилию", - написал он в своем микроблоге Twitter.

Позже Международный пресс-центр МИД Кубы сообщил, что нападение произошло около полуночи по парижскому времени. Были брошены три бутылки с коктейлем Молотова, две из которых попали в посольство и вызвали пожар. Пожар был потушен кубинскими дипломатами, когда на место прибыли французские пожарные и полиция.

Это не первое нападение на диппредставительства Кубы: в апреле прошлого года мужчина открыл огонь по посольству в Вашингтоне. Никто не пострадал, но зданию был причинен ущерб. Как отметили в полиции, рядом с ним был припаркован, вероятно, связанный с подозреваемым внедорожник, внутри которого обнаружены американский флаг и белая маска. МИД Кубы квалифицировал этот обстрел как теракт.

За последние три недели у кубинских посольств во многих частях мира прошли демонстрации, осуждающие или поддерживающие подавление кубинским правительством акций протеста, начавшихся на Кубе 11 и 12 июля.

Галерея: Протесты на Кубе

Куба обвинила правительство США в разжигании кампании в социальных сетях по дестабилизации Кубы, которая страдает от серьезного экономического кризиса, усугубленного санкциями США и пандемией Covid-19.


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