В ходе рейда полиция Лиепаи поймала более 20 подростков в состоянии алкогольного опьянения

В минувшие выходные, в ночь с 23 на 24 июля и с 24 на 25 июля, сотрудники Курземской региональной администрации в сотрудничестве с Лиепайской городской полицией и кинологами Таможенного управления Службы государственных доходов организовали рейд в Лиепае в районе двора Юлианна.

Как пояснила представитель полиции, рейд был организован на основании жалоб жителей на то, что значительное количество несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, собираются ночью во дворе Юлианна и вокруг него.

Всего за выходные сотрудники правоохранительных органов обнаружили во дворе Юлианны и его окрестностях 22 подростка в возрасте от 15 до 17 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, двое из которых ранее попадали на глаза полиции.

В Государственной полиции возбуждено дело об административном правонарушении в отношении 12 девушек и 10 молодых людей, употреблявших алкоголь. С учетом того, что нарушения были совершены несовершеннолетними, эти материалы отправлены в Административную комиссию Лиепайской городской думы для принятия решения о размере штрафа, сказала представитель полиции.

Также, кинологи с собаками были вызваны, чтобы проверить, не употребляли ли молодые люди и не хранили наркотические или психотропные вещества. В ходе рейда таких нарушений не было выявлено, добавил представитель полиции.