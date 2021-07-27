70% взрослого населения в ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19
По данным Европейской комиссии (ЕК), 70% взрослого населения в Европейском союзе (ЕС) получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19.
По данным Европейской комиссии (ЕК), 70% взрослого населения в Европейском союзе (ЕС) получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19.
Президент Еврокомиссии добавил, что около 57% взрослого населения было полностью вакцинированы.
Однако цифры сильно разнятся в различных частях Европейского союза.
По оценкам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Румынии только менее 30% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины.
В то время как в Дании 60% взрослых были полностью вакцинированы, а 84% - получили хотя бы одну дозу.
Несмотря на улучшение показателей вакцинации в ЕС, Ляйен призвала страны и граждан не терять бдительности.
В последние недели вариант-дельта, который является более заразным, чем предыдущие, стал причиной резкого роста инфекций во многих частях мира.