70% взрослого населения в ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19

"Благодаря этим цифрам европейцы входят в число мировых лидеров", заявила журналистам президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии добавил, что около 57% взрослого населения было полностью вакцинированы.

Однако цифры сильно разнятся в различных частях Европейского союза.

По оценкам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Румынии только менее 30% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины.

В то время как в Дании 60% взрослых были полностью вакцинированы, а 84% - получили хотя бы одну дозу.

Несмотря на улучшение показателей вакцинации в ЕС, Ляйен призвала страны и граждан не терять бдительности.

"Вариант-дельта очень опасен", - сказала президент Еврокомиссии, призвав людей, у которых есть возможность, пройти вакцинацию.