В Ирландии подростки, возможно, специально пытаются заразиться Covid-19

Некоторые обеспокоенные родители сообщили врачам, что молодые люди, возможно, специально пытаются заразиться Covid-19, сообщает портал Baltic-Ireland. Специалист по общественному здравоохранению и врач Дуглас Гамильтон, назвал ситуацию "чрезвычайно рискованной и очень опасной".

Он добавил, что родители призывали молодых людей не делать этого, но, к сожалению, им это не удалось. Вариант-дельта Covid-19 имеет более высокие показатели заболеваемости и смертности даже среди молодых людей, и молодежь также должна знать о рисках "долгосрочного Covid".

Доктор Гамильтон сказал, что молодые люди, которые намеренно заразились Covid-19, рискуют заразить пожилых людей и других представителей уязвимых групп, у которых, возможно, не такой хороший иммунитет от вакцинации, как у молодых и полностью здоровых людей.

Известно, что все рестораны, кафе, бары и пабы Ирландии открыли свои помещения для посетителей. Однако обслуживать в помещении можно только тех, кто получил цифровой сертификат Covid-19.