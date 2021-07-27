Вт, 27.07.2021
Одна из последних вещей, которую они делают перед интубацией - спрашивают, нельзя ли получить вакцину от Covid-19. Я держу их за руку и извиняюсь, что уже слишком поздно. Бритни Кобби, врач из США
Бритни Кобби, врач из США

В Ирландии подростки, возможно, специально пытаются заразиться Covid-19

Иллюстративное фото. ФОТО: Mark Claus/Unsplash

Согласно информации, опубликованной на портале RTE, с пятницы, 23 июля, в Ирландии было подтверждено 3816 новых случаев заболевания Covid-19.

Некоторые обеспокоенные родители сообщили врачам, что молодые люди, возможно, специально пытаются заразиться Covid-19, сообщает портал Baltic-Ireland. Специалист по общественному здравоохранению и врач Дуглас Гамильтон, назвал ситуацию "чрезвычайно рискованной и очень опасной".

Он добавил, что родители призывали молодых людей не делать этого, но, к сожалению, им это не удалось. Вариант-дельта Covid-19 имеет более высокие показатели заболеваемости и смертности даже среди молодых людей, и молодежь также должна знать о рисках "долгосрочного Covid".

Доктор Гамильтон сказал, что молодые люди, которые намеренно заразились Covid-19, рискуют заразить пожилых людей и других представителей уязвимых групп, у которых, возможно, не такой хороший иммунитет от вакцинации, как у молодых и полностью здоровых людей.

Известно, что все рестораны, кафе, бары и пабы Ирландии открыли свои помещения для посетителей. Однако обслуживать в помещении можно только тех, кто получил цифровой сертификат Covid-19. 

Уже сообщалось, что в Ирландии около 25% компаний общепита не открылись, в основном из-за нехватки персонала.


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