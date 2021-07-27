За незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны девять граждан Ирака

Пограничники, проверяя информацию, предоставленную местным жителем, обыскали село на латвийско-белорусской границе и задержали девять мужчин, которые ранее незаконно пересекли государственную границу.

В отношении группы лиц начат уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение государственной границы.

Граждане Ирака были задержаны в соответствии с законом об иммиграции и помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе.

В этом году это пятая группа лиц, задержанных за незаконное пересечение восточной границы страны, в то время как в прошлом году за умышленное пересечение "зеленой" границы были задержаны 23 гражданина третьих стран.

Национальные вооруженные силы с 12 июля направили наземную охрану к восточной границе страны, чтобы усилить меры по сдерживанию нелегальной иммиграции. Земессарги были направлены к латвийско-российской и латвийско-белорусской границам.