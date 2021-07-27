Турист нашел в Сочи частный пляж с платным спасением утопающих

Турист снял на видео прейскурант, установленный на пляже. На нем указано, что посещение "VIP-территории повышенной комфортности" в зависимости от размещения на пляже обойдется от 3500 до 700 рублей (от 40 до 80 евро) в день. Среди прочих присутствует и услуга под названием "Спасение на воде" ценой 800 рублей (чуть больше 9 евро).

Представители серф-станции заявили изданию "Подъем", что сама станция к спасению утопающих отношения не имеет, так как за это отвечают спасатели пляжа, а услуги "спасение на воде" у серф-станции нет.

Как сообщает РИА "Новости", представители администрации Сочи проверили прейскурант пляжа и прокомментировали, что

информационная табличная была откорректирована, в новом прейскуранте услуги "Спасение на воде" нет.