Вт, 27.07.2021
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Кристафер Зейлюкс, президент Латвийского объединения студентов

10 лет за "акт терроризма" в виде поджога танка - которого, по версии Минобороны, не было

ФОТО: скриншот видео

В Минске к 10 годам колонии усиленного режима приговорили 26-летнего Егора Михайлова, которого по статье "Акт терроризма" обвинили в поджоге танка.

В феврале 2021 года в Telegram-каналах появилось видео, на котором в стоящий на грузовой платформе танк бросают "коктейль Молотова". Через несколько дней Министерство обороны заявило, что это фейк и техника невредима.

Однако по инциденту возбудили уголовное дело и через 2 недели задержали Егора Михайлова.

По версии обвинения, ночью 31 января для "оказания воздействия на принятие решений органами власти, дестабилизации общественного порядка" он поджег военную технику, принадлежащую 120-й дивизии.

Михайлов вину признал частично, заявив, что это был не акт терроризма, а розыгрыш.


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