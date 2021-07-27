10 лет за "акт терроризма" в виде поджога танка - которого, по версии Минобороны, не было
В Минске к 10 годам колонии усиленного режима приговорили 26-летнего Егора Михайлова, которого по статье "Акт терроризма" обвинили в поджоге танка.
В Минске к 10 годам колонии усиленного режима приговорили 26-летнего Егора Михайлова, которого по статье "Акт терроризма" обвинили в поджоге танка.
В феврале 2021 года в Telegram-каналах появилось видео, на котором в стоящий на грузовой платформе танк бросают "коктейль Молотова". Через несколько дней Министерство обороны заявило, что это фейк и техника невредима.
Однако по инциденту возбудили уголовное дело и через 2 недели задержали Егора Михайлова.
По версии обвинения, ночью 31 января для "оказания воздействия на принятие решений органами власти, дестабилизации общественного порядка" он поджег военную технику, принадлежащую 120-й дивизии.
Михайлов вину признал частично, заявив, что это был не акт терроризма, а розыгрыш.