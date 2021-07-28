Темп вакцинации от Covid-19 остается низким - около 5000 человек в день

Из 5084 человек, которые во вторник привились от Covid-19, 2351 человек получил первую дозу вакцины, 2285 - вторую дозу, а 448 человек были привиты однократной вакциной компании Johnson&Johnson.

Количество людей, привитых во вторник, немного ниже, чем в среднем за день на прошлой неделе - 5 299 человек, но это больше, чем количество людей, привитых от Covid-19 в прошлый вторник, которое составило 3939 человек.

В целом уровень вакцинации от Covid-19 все еще в несколько раз ниже, чем в конце мая, когда, по имеющимся данным, ежедневно прививалось более 16 600 человек.

Во вторник в вакцинации принимали участие 166 латвийских медицинских учреждений. Наиболее активно прививки от коронавируса делали в Veselības centru apvienība, в Резекненской больнице и вVeselības centrs 4, где были привиты 1052, 365 и 334 человека соответственно.

27 июля в Латвии было использовано 2147 первых доз вакцины Pfizer/BioNTech и 1934 вторых доз этой вакцины, 204 первых доз вакцины Moderna и 289 вторых доз этой вакцины, 62 вторых дозы вакцины AstraZeneca и 448 доз однократной вакцины J&J.

В целом в Латвии ко вторнику, 27 июля, было использовано 718 262 дозы вакцины Pfizer/BioNTech, 293 691 доза вакцины AstraZeneca, 218 539 доз вакцины Moderna и 97 192 дозы вакцины J&J.

На сегодняшний день в Латвии в целом использовано 1 327 684 доз вакцин от Covid-19, в том числе 657 447 человек получили первую дозу вакцины и 754 639 человек завершили процесс вакцинации. Завершившими вакцинацию считаются люди, получившие обе дозы вакцины производства AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna, или однократную вакцину J&J. Иммунитет к вирусу Covid-19 возникает в разное время после получения разных вакцин.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), на начало апреля 2021 года в Латвии проживало 1 887 600 жителей, то есть 34,83% населения получили первую дозу вакцины от Covid-19, а 35,51% завершили процесс вакцинации.