Прямых продаж в TikTok нет, но бренды мощно зарабатывают. Как все устроено?

Наиболее популярная категория товаров - косметика (но популярными могут стать и, например, джинсы, кухонные аксессуары.

В англоязычном TikTok популярных товаров настолько много, что пользователи соцсети начали открывать магазины с этой продукцией.

Бренды, в свою очередь, ожидаемо стали предлагать сотрудничество знаменитым тиктокерам.

Как это работает?

Блогер записывает свой обзор определенного товара. Видео становится вирусным - и готово: ролик попадает в рекомендации к тем, кого определенная вещь может заинтересовать. С популярностью видео появляется и желание купить и опробовать товар самому.

Преимущество такого обзора состоит в экономии времени потенциального покупателя - все самое важное и актуальное ты узнаешь из ролика протяженностью до минуты.

Как отмечает издание, зрителям интересно смотреть чужие обзоры новых вещей, и, вовлекаясь, они склоняются к тому, чтобы приобрести товар. Кроме того, на платформу постепенно внедряют функцию прямой продажи товаров - т. е. их проще найти и купить.

Как работает сотрудничество с тиктокерами?

Одни тиктокеры снимают обзоры товаров самопроизвольно, другие - уже после того, как начинают сотрудничество с определенными компаниями. Чаще всего блогеры начинают со своих неоплачиваемых обзоров, а после того, как ролики становятся вирусными - с автором связываются представители брендов.

Vox привело несколько примеров сотрудничества, но расскажем только об одном, когда в марте прошлого года 22-летняя Джессика Ид стала популярной тиктокершей, просто поспорив с друзьями о том, кто соберет больше подписчиков. После того как девушка одержала победу в споре, с ней связался представитель Maybelline, предложив сделать обзор новой туши. Когда видео завирусилось, тиктокерше заплатили пятизначную сумму и в течение 6 месяцев использовали ее материалы.

В TikTok все еще нет стандартного прейскуранта на рекламу - оплата обычно обговаривается индивидуально между двумя сторонами.

В свою очередь, в сентябре прошлого года GQ пообщался с тиктокером Даней Милохиным, и стало известно, что сам TikTok блогерам не платит, но уже тогда были рекламодатели, среди которых - поп-исполнители и бренды. Среди основного вида заработка была названа реклама песен в челленджах, скетчах и т. д. Такие компании, как Pepsi и Honor, также платили за рекламу - например, той же аудиодорожки, которая ассоциируется с брендом. Подробнее тут.

Грегг Витт, маркетинговый специалист, сказал Vox, что рынок инфлюенсеров в TikTok будет лишь расти и тех, кто не успеет сориентироваться - вытеснят.

Примерно то же самое в апреле этого года в интервью RUS TVNET говорил Стас Давыдов: "TikTok подкупает людей тем, что он такой настоящий, искренний, живой и видно, что там каждый человек может начать снимать и получить своего зрителя. YouTube уже ушел от этого давно, стал местом для проектов, и планка входа сильно поднялась - это естественный цикл развития площадки.