Видео спасения пьяного мужчины на таллиннском пляже вызвало возмущение соцсетей

Во вторник, 27 июля, в 19:40 на пляже Штромка сотрудник береговой охраны G4S заметил, что в воде по плечи находится нетрезвый мужчина в возрасте за 40, сообщает пресс-секретарь компании, добавляя, что незадолго до этого береговая охрана сделала мужчине замечание, что нельзя идти купаться нетрезвым.

"Когда спасатели заметили, что мужчина все-таки пошел в воду, они подошли к нему и попросили выйти на берег. В ответ мужчина проявил агрессию и оказал физическое сопротивление. Для обеспечения безопасности мужчины спасатели на воде доставили его на берег",

Также пресс-секретарь подтвердила, что в компании ознакомились с видео, которое распространяется в соцсети. "Данное видео - лишь один сегмент произошедшего. Нам же известен весь ход событий - от начала и до конца, включая свидетельства. Заказчик службы береговой охраны и полиция также осведомлены о случившемся. Спасатель G4S применил силу, чтобы предотвратить опасную ситуацию на воде. Ситуация не была приятной ни для одной из сторон, но самым важным было обеспечить благополучие сильно пьяного человека, а для этого ему нужно было помочь выйти на берег".