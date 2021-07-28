Чт, 29.07.2021
Видимо у меня обыск. Стучится полиция. Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider
Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider

В столице страны запланированы крупнейшие за последние годы ремонтные работы на дорогах

ФОТО: Shutterstock

В Риге в этом сезоне пройдут крупнейшие за последние годы ремонтные работы на проезжей части, благодаря которым повысится безопасность и комфорт движения на более чем десяти мостах и ​​путепроводах, а также на 30 участках улиц, сообщила Рижская дума.

В Риге планируется заасфальтировать около 120 000 квадратных метров дорожного покрытия, выделив более четырех миллионов евро. Это крупнейшая инвестиция в улучшение состояния дорог за последние годы.

"Для нас важно реализовать и завершить крупные инфраструктурные проекты - например, эстакада Скулте, Восточная магистраль и мост Браса. Не менее важно инвестировать в поддержание и улучшение асфальта в существующей транспортной инфраструктуре Риги - на улицах, мостах и ​​путепроводах.

Много работы еще впереди, но уже в этом году после выполнения работ на 40 объектах по всей Риге каждый рижанин и гость города почувствует улучшение качества асфальтового покрытия", - отмечает заместитель мэра Риги Вилнис Кирсис (JV).

Информация о сроках ремонта отдельных участков дорог и возможных изменениях в организации движения будет предоставлена ​​отдельно.


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