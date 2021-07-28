В столице страны запланированы крупнейшие за последние годы ремонтные работы на дорогах

В Риге планируется заасфальтировать около 120 000 квадратных метров дорожного покрытия, выделив более четырех миллионов евро. Это крупнейшая инвестиция в улучшение состояния дорог за последние годы.
"Для нас важно реализовать и завершить крупные инфраструктурные проекты - например, эстакада Скулте, Восточная магистраль и мост Браса. Не менее важно инвестировать в поддержание и улучшение асфальта в существующей транспортной инфраструктуре Риги - на улицах, мостах и путепроводах.
Много работы еще впереди, но уже в этом году после выполнения работ на 40 объектах по всей Риге каждый рижанин и гость города почувствует улучшение качества асфальтового покрытия", - отмечает заместитель мэра Риги Вилнис Кирсис (JV).
Информация о сроках ремонта отдельных участков дорог и возможных изменениях в организации движения будет предоставлена отдельно.