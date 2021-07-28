В столице страны запланированы крупнейшие за последние годы ремонтные работы на дорогах

В Риге в этом сезоне пройдут крупнейшие за последние годы ремонтные работы на проезжей части, благодаря которым повысится безопасность и комфорт движения на более чем десяти мостах и ​​путепроводах, а также на 30 участках улиц, сообщила Рижская дума.