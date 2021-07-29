Чт, 29.07.2021
Видимо у меня обыск. Стучится полиция. Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider
Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider

Возле Аляски зарегистрировано очень сильное землетрясение

ФОТО: Inked Pixels/Shutterstock.com

По предварительным данным Геологической службы США (USGS), у побережья Аляски было зарегистрировано землетрясение магнитудой 8,2 балла.

Оно стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Землетрясение было зарегистрировано примерно в 90 километрах от юго-восточного побережья Аляски, а его эпицентр находился на глубине около 47 километров.

После землетрясения было зафиксировано как минимум два сильных афтершока магнитудой 6,2 и 5,5 соответственно.

ФОТО: EPA/USGS / HANDOUT

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