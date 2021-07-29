Чт, 29.07.2021
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Янис Домбрава, члена правления НО

Марию Колесникову и Максима Знака начнут судить 4 августа - но в суд никого не пустят

Мария Колесникова. ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

Уголовное дело по обвинению главы штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой и их адвоката Максима Знака будет рассматривать Минский областной суд 4 августа 2021 года в закрытом режиме.

По мнению юриста, бывшего адвоката Знака Дмитрия Лаевского, закрытый режим "закрывает в данном случае не только содержание обвинения, но и факт отсутствия доказательств вины, равно как и факт отсутствия преступления".

Колесникову и Знака обвиняют по трем статьям: "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо руководство им". По ним грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Марию Колесникову задержали 8 сентября, Максима Знака - 9 сентября 2020 года.


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