Марию Колесникову и Максима Знака начнут судить 4 августа - но в суд никого не пустят

По мнению юриста, бывшего адвоката Знака Дмитрия Лаевского, закрытый режим "закрывает в данном случае не только содержание обвинения, но и факт отсутствия доказательств вины, равно как и факт отсутствия преступления".

Колесникову и Знака обвиняют по трем статьям: "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо руководство им". По ним грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.