Как построить дом так, чтобы его не затопило: уроки катастрофы

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Экстремальная погода бывает регулярно, говорит Хольгер Шюттрумпф, напоминая о затоплении Гамбурга в 1962 году, наводнениях на Одере (1997 г.) и Эльбе (2002 г.). Однако стихийное бедствие таких катастрофических масштабов, как на этот раз, происходит лишь раз в 10 тысяч лет.

Наводнения предсказуемы

С 2002 года в Европе действует система раннего оповещения о наводнениях, разработанная после наводнений на Одере и Эльбе. Однако потоп и на этот раз застиг людей врасплох. Уже после наводнения многие ученые-метеорологи указали на то, что сбой дает общая система защиты от наводнений, включающая в себе предупреждение и действия по экстренному реагированию на угрозу. Людей из пострадавших районов можно было бы эвакуировать, потому что прогноз надвигающихся экстремальных дождей был известен уже за несколько дней до наводнения.

"Стихийные бедствия происходят по всему миру, мы их видим по телевизору, но лично нас они не затрагивают", - говорит Хольгер Шюттрумпф. Многие жители из зоны бедствия на западе Германии, отвечая на вопрос, знали ли они об угрозе наводнения, также говорили, что знали, но даже представить себе не могли масштабы этой угрозы. И это стало одним из уроков нынешней катастрофы. Как подчеркивает профессор из Ахена, нужно повысить "восприимчивость к предупреждениям", чтобы избежать подобных катастрофических последствий в будущем.

Метеорологи всего мира сходятся во мнении, что в результате изменения климата экстремальные погодные условия станут более частыми. И к ним надо готовиться. Нужно не только расширять водосборные бассейны и наращивать дамбы. Хольгер Шюттрумпф выступает за то, чтобы вернуть рекам отобранное у них пространство - даже если это трудно осуществить в населенных районах.

Стихию нельзя победить, но с ней можно ужиться

Возвращение природе ее жизненного ареала означает, что люди должны уйти из регионов повышенного риска. Архитектор и ученый-урбанист Марк Каммербауэр (Mark Kammerbauer) считает переселение важным инструментом. "При восстановлении разрушенных стихией регионов следует учитывать, кто особенно уязвим", - говорит Каммербауэр в интервью DW. По его словам, можно было бы предложить людям, которые не имеют возможности защитить себя от стихии, стимулы для переезда из опасного региона. Помощь необходима, по его словам, прежде всего, пожилым и малообеспеченным людям.

Для тех же, кто остается жить в зонах повышенного риска, ученый-урбанист видит различные возможности. "Восстанавливать разрушенное надо с умом, а не на скорую руку", - говорит Марк Каммербауэр. И здесь есть две альтернативы обычной реконструкции: восстанавливать разрушенное можно так, чтобы природа больше не имела ни малейшего шанса вторгнуться в пространство человека, или же жить с природой. "Так построить здание, чтобы вода нигде не проникала, очень дорого, - указывает ученый, - поэтому лучше быть готовым к тому, что это может произойти". В таком случае дом надо проектировать так, "чтобы наводнение причиняло как можно меньше ущерба, а последующая уборка оставалась посильной", добавляет он.