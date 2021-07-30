Сотрудника Госполиции подозревают в бездействии: государство потеряло 135 000 евро

Прокуратура Рижского окружного суда призывает привлечь к ответственности одно должностное лицо Управления безопасности движения Главного управления полиции порядка за бездействие и двух частных лиц за мошенничество в крупном размере.

Чиновник участвовал в комиссии по закупке, объявленной Госполицией, и выполнял обязанности представителя Госполиции по заключению контракта и надзору за его выполнением.

По данным IDB, он допустил бездействие, в результате которого представители коммерческой компании смогли осуществить умышленно мошеннические действия, передав полиции видеокамеры, оборудование и программное обеспечение для контроля безопасности дорожного движения, которые не соответствовали техническим условиям закупки.

В результате мошеннических действий двух сотрудников коммерческой компании и возможного бездействия должностного лица государственному бюджету был нанесен ущерб в размере почти 135 000 евро.