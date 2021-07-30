Пт, 30.07.2021
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Давис Эрнштрейтс, журналист LTV

Сотрудника Госполиции подозревают в бездействии: государство потеряло 135 000 евро

ФОТО: Valsts policija

Бюро внутренней безопасности (IDB) передало уголовное дело против сотрудника Государственной полиции (Госполиции) в прокуратуру за бездействие, в результате чего государственный бюджет пострадал примерно на 135 000 евро.

Прокуратура Рижского окружного суда призывает привлечь к ответственности одно должностное лицо Управления безопасности движения Главного управления полиции порядка за бездействие и двух частных лиц за мошенничество в крупном размере.

Чиновник участвовал в комиссии по закупке, объявленной Госполицией, и выполнял обязанности представителя Госполиции по заключению контракта и надзору за его выполнением.

По данным IDB, он допустил бездействие, в результате которого представители коммерческой компании смогли осуществить умышленно мошеннические действия, передав полиции видеокамеры, оборудование и программное обеспечение для контроля безопасности дорожного движения, которые не соответствовали техническим условиям закупки. 

В результате мошеннических действий двух сотрудников коммерческой компании и возможного бездействия должностного лица государственному бюджету был нанесен ущерб в размере почти 135 000 евро.

Уже сообщалось, что IDB также обнаружило возможные нарушения в других закупках Госполиции и призвало прокуратуру выдвинуть обвинение сотрудникам полиции, например, бывшему начальнику Главного полицейского управления Нормунду Крапсису.


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