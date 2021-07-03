В прокуратуру передано дело против экс-начальника Главного полицейского управления

По словам помощника главы IDB Санты Бивбане, ведомство возбудило уголовное дело против двух должностных лиц полиции по обвинению в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло значительный ущерб государственной администрации и госбюджету.

IDB возбудил два уголовных дела против Крапсиса - одно за закупку полицейской формы, организованную в 2018 году, а другое за закупку портативных видеорадаров, организованную в том же году.

В IDB не уточнили, какое дело было направлено в прокуратуру, но информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA, показывает, что оно возбуждено по делу о закупке радаров.

В чем дело?

В IDB сообщили, что два бывших высокопоставленных должностных лиц Главного управления полиции, "которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением при проведении крупномасштабных закупок Государственной полицией, а один из них раскрыл секретную информацию".

В ходе досудебного расследования, проведенного Бюро, были получены подтверждения того, что при объявлении одной из государственных закупок, два упомянутых сотрудника подготовили техническую спецификацию, адаптированную для одного участника торгов, прежде чем объявить тендер.

Кроме того, один из сотрудников Госполиции раскрыл секретную информацию, касающуюся запланированных закупок, участнику тендера, тем самым ограничив возможность свободной конкуренции и нанеся ущерб интересам Госполиции.

Как сообщалось, второе уголовное дело возбуждено по факту закупки полицейской формы, организованной в 2018 году, и в нем рассматривается ответственность Крапсиса и тогдашнего начальника Главного административного управления полиции Ренате Фила-Роке.

Как сообщила передача TV3 Nekā personīga, среди подозреваемых в расследовании относительно мошенничества при закупке полицейской формы также есть член правления компании по производству военной экипировки SIA SRC Brasa Кристиан Бредерманис и художник моды Бруно Бирманис.

Крапсис при общении с журналистами категорически отрицал свою причастность к предполагаемым преступлениям.