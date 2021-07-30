Первая вспышка в этом году: в Вентспилсском крае АЧС заболели домашние свиньи

Заболевание выявлено в хозяйстве Oši, где содержится 1762 свиньи.

Это первая в этом году в Латвии вспышка АЧС на свиноферме.

ПВС указывает, что на ферме начаты меры по борьбе с АЧС.

Установлена карантинная защитная зона радиусом 3 км и надзорная зона радиусом 10 км вокруг пострадавшего хозяйства. В этой зоне будут усилены требования безопасности. Особое внимание будет уделено транспортировке и распространению свиней, а также свинины и продуктов из свинины.

PVD подчеркивает, что всем свиноводческим хозяйствам в карантинной зоне запрещено перемещать свиней из хозяйства в хозяйство, а также перемещать свиней и свинину за пределы защитной и надзорной зон. Начато эпидемиологическое расследование. Уничтожение больных свиней начнется в ближайшие дни.

По словам владельца фермы Oši Райтиса Круминьша, пока рано судить о том, сможет ли ферма продолжить свою деятельность после борьбы с болезнью. Точный размер убытков пока тоже не известен.

Последняя вспышка АЧС среди домашних свиней в Латвии произошла 17 июля 2020 года в Скрундском крае.