Первая вспышка в этом году: в Вентспилсском крае АЧС заболели домашние свиньи
По данным Продовольственно-ветеринарной службы (PVD), в Варвской волости Вентспилсского края зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС) у домашних свиней.
По данным Продовольственно-ветеринарной службы (PVD), в Варвской волости Вентспилсского края зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС) у домашних свиней.
Заболевание выявлено в хозяйстве Oši, где содержится 1762 свиньи.
ПВС указывает, что на ферме начаты меры по борьбе с АЧС.
Установлена карантинная защитная зона радиусом 3 км и надзорная зона радиусом 10 км вокруг пострадавшего хозяйства. В этой зоне будут усилены требования безопасности. Особое внимание будет уделено транспортировке и распространению свиней, а также свинины и продуктов из свинины.
PVD подчеркивает, что всем свиноводческим хозяйствам в карантинной зоне запрещено перемещать свиней из хозяйства в хозяйство, а также перемещать свиней и свинину за пределы защитной и надзорной зон. Начато эпидемиологическое расследование. Уничтожение больных свиней начнется в ближайшие дни.
По словам владельца фермы Oši Райтиса Круминьша, пока рано судить о том, сможет ли ферма продолжить свою деятельность после борьбы с болезнью. Точный размер убытков пока тоже не известен.
Последняя вспышка АЧС среди домашних свиней в Латвии произошла 17 июля 2020 года в Скрундском крае.
По информации Firmas.lv, фермерское хозяйство Oši в 2020 году работало с оборотом 666 724 евро, что на 19,9% больше, чем годом ранее, а прибыль хозяйства увеличилась в несколько раз - до 474 703 евро. Хозяйство было зарегистрировано в 1991 году, единственным владельцем является Круминьш.