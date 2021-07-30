Пт, 30.07.2021
Я обычно скептичен по поводу результативности международных вояжей лидеров оппозиции… Но в этот раз надо признать, что Тихановская и команда выжали максимум из американского турне. Артем Шрайбман, политический обозреватель
Артем Шрайбман, политический обозреватель
2

Невакцинированным лицам нужно соблюдать самоизоляцию также по возвращении из Литвы и Эстонии

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/TOMS KALNINS

Самоизоляцию невакцинированным от Covid-19 лицам нужно соблюдать после въезда из 19 стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), включая Литву и Эстонию, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Таким образом, самоизоляцию нужно будет соблюдать при въезде из Кипра, Нидерландов, Испании, Андорры, Португалии, Мальты, Греции, Люксембурга, Монако, Ирландии, Дании, Бельгии, Исландии, Франции, Литвы, Швейцарии, Финляндии, Италии и Эстонии.

В свою очередь требование соблюдения самоизоляции не применяется к въезжающим в Латвию из Сан-Марино, Лихтенштейна, Австрии, Норвегии, Хорватии, Швеции, Словении, Чехии, Германии, Болгарии, Словакии, Венгрии, Румынии, Польши и Ватикана.

Порог зеленого списка в Латвии составляет 75 случаев коронавируса на 100 000 жителей.

Согласно данным SPKC, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии составляет 30,5 случая.

Путешественники, имеющие сертификат Covid-19, не должны соблюдать самоизоляцию при въезде в Латвию из любой страны ЕС/ЕЭЗ, включенной в зеленый или желтый список.

В настоящее время на Кипре и в Нидерландах самые высокие кумулятивные показатели заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения -1514,2 и 783,7 случая соответственно, в то время как в Литве - 101,9 случая, а в Эстонии - 76,4.

По данным SPKC, самые низкие кумулятивные показатели зафиксированы в Ватикане и Польше - 0 и 3,6 случая на 100 000 жителей соответственно.

Как сообщалось ранее, лица, привитые от Covid-19, которые въехали в Латвию из любой страны ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или Великобритании, больше не должны соблюдать требование самоизоляции.

 

НАВЕРХ
Back