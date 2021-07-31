В России на границе поймали граждан Кубы: они хотели уплыть в Эстонию на надувных матрасах

Как пойманные мигранты объяснили пограничникам, они хотели добраться до Испании, так как там живет дочь одного из них. Однако у них не было виз, поэтому сначала им надо было каким-то образом проникнуть на территорию ЕС, и они выбрали Эстонию.

"Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрасы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность", - цитирует РИА "Новости" погранслужбу ФСБ по Ленинградской области.

Как пишет "Фонтанка", спустя некоторое время на границе была задержана еще одна группа кубинцев - четырех человек задержали у Ивангорода, они также планировали проникнуть в Эстонию.