Сб, 31.07.2021
После контакта с заражённым Covid-19 в самолёте по дороге в Токио, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, четыре представителя Латвийского телевидения отправились в самоизоляцию. Давис Эрнштрейтс, журналист LTV
Давис Эрнштрейтс, журналист LTV
1

В России на границе поймали граждан Кубы: они хотели уплыть в Эстонию на надувных матрасах

Надувной матрас. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay/danimini

Российские пограничники задержали на границе трех граждан Кубы. По данным пограничной службы ФСБ, кубинцы хотели переплыть реку Нарва на надувных матрасах и перебраться таким образом в Эстонию, сообщает ВВС.

Как пойманные мигранты объяснили пограничникам, они хотели добраться до Испании, так как там живет дочь одного из них. Однако у них не было виз, поэтому сначала им надо было каким-то образом проникнуть на территорию ЕС, и они выбрали Эстонию.

"Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрасы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность", - цитирует РИА "Новости" погранслужбу ФСБ по Ленинградской области.

Как пишет "Фонтанка", спустя некоторое время на границе была задержана еще одна группа кубинцев - четырех человек задержали у Ивангорода, они также планировали проникнуть в Эстонию.

Задержанные помещены в центр содержания иностранных граждан. Составлены протоколы об административном правонарушении. Кубинцы будут депортированы на родину.


НАВЕРХ
Back