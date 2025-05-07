Главное за 7 мая Подготовка к 9 мая, война Индии и Пакистана и Трамп в Канаде

За рубежом:

В ночь на среду, 7 мая, власти Индии объявили, что начали операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" в Пакистане и пакистанской части Кашмира, сообщает "Медуза" со ссылкой на журналиста Reuters Идриса Али. После этого Пакистан нанес ответный удар.

Читайте также За рубежом Индия нанесла удары по объектам в Пакистане. Последовал ответ

В ходе войны в Украине погиб командир российской Псковской десантной дивизии полковник Абдулазиз Шихабидов, сообщает веб-издание "Агентство" со ссылкой на информацию, опубликованную в открытых источниках.

Читайте также За рубежом В Украине убит командир Псковской дивизии

Украина предложила создать 30-километровую демилитаризованную буферную зону, сообщил спецпосланник США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Читайте также За рубежом Келлог: Украина предложила создать демилитаризованную буферную зону

Премьер-министр Канады Марк Карни впервые после вступления в должность встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась на фоне торговой войны между странами и обещаний Трампа сделать соседнюю страну 51-м американским штатом.

В среду, 7 мая, в Ватикане начинается конклав, на котором будет избран преемник папы римского Франциска.

Читайте также За рубежом В Ватикане собрался конклав. Начинаются выборы нового Папы

Интересное чтиво:

Каждый год 9 мая Кремль проводит масштабный военный парад на Красной площади в Москве, стремясь продемонстрировать свою военную мощь. Однако в этом году несколько ключевых иностранных гостей, судя по всему, отказались от участия в параде диктатора Владимира Путина - ссылаясь на болезни или иные причины.

Читайте также За рубежом Некоторые приглашенные гости могут не приехать на парад Путина 9 мая