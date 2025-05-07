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Главное за 7 мая Подготовка к 9 мая, война Индии и Пакистана и Трамп в Канаде

Памятник Свободы 4 мая 2025 года
Памятник Свободы 4 мая 2025 года Фото: Zane Bitere/LETA

Страны Балтии закрыли небо для самолетов, летящих на празднование 9 мая в Москву. Но многие приглашенные гости и так отказываются туда прибыть - по разным причинам. Индия и Пакистан развязали очередную войну, а Трамп не оставляет попыток сделать Канаду 51-м штатом. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.

Новости Латвии:

Латвия не даст разрешения на перелеты на мероприятия 9 мая в Москве, так как проходящие там торжества противоречат основным ценностям Европейского союза (ЕС), сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня уверены, что Государственная полиция и службы безопасности готовы обеспечить порядок 9 мая, в том числе предотвратить возможные провокации, если таковые будут. Об этом они заявили журналистам после встречи в среду, 7 мая.

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Для повышения безопасности дорожного движения и улучшения качества воздуха по всей территории Европейского союза (ЕС) Европейская комиссия (ЕК) предлагает всесторонний пересмотр правил дорожного движения и регистрации транспортных средств. Об этом сообщает портал tv3.lv.

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Идет борьба с причинами, по которым ученики не сдают экзамены, однако введенные меры не дают столь быстрых результатов, признала в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения министр образования и науки Даце Мелбарде.

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Согласно информации, опубликованной на сайте manapensija.lv, по состоянию на конец апреля этого года четыре инвестиционных плана, входящих в государственную фондированную пенсионную схему, показали отрицательную доходность за год.

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За рубежом:

В ночь на среду, 7 мая, власти Индии объявили, что начали операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" в Пакистане и пакистанской части Кашмира, сообщает "Медуза" со ссылкой на журналиста Reuters Идриса Али. После этого Пакистан нанес ответный удар.

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В ходе войны в Украине погиб командир российской Псковской десантной дивизии полковник Абдулазиз Шихабидов, сообщает веб-издание "Агентство" со ссылкой на информацию, опубликованную в открытых источниках.

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Украина предложила создать 30-километровую демилитаризованную буферную зону, сообщил спецпосланник США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

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Премьер-министр Канады Марк Карни впервые после вступления в должность встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась на фоне торговой войны между странами и обещаний Трампа сделать соседнюю страну 51-м американским штатом.

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В среду, 7 мая, в Ватикане начинается конклав, на котором будет избран преемник папы римского Франциска.

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Интересное чтиво:

Каждый год 9 мая Кремль проводит масштабный военный парад на Красной площади в Москве, стремясь продемонстрировать свою военную мощь. Однако в этом году несколько ключевых иностранных гостей, судя по всему, отказались от участия в параде диктатора Владимира Путина - ссылаясь на болезни или иные причины.

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Рост курса евро по отношению к доллару, экономическая нестабильность и неуверенность в будущем сдерживают инфляцию в Европе. TVNET+ объясняет, отразится ли замедление роста цен на кошельках жителей Латвии.

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8 мая в помещении виртуально-производственной студии LED Unit пройдет международное бойцовское шоу Bazara 0 Fight Club 2. В специальной бойцовской клетке выступят бойцы из Польши, Германии, Украины, Эстонии и Латвии. Одним из главных боев вечера станет противостояние юрмальского бойца Даниила Весненка и елгавского спортсмена Роберта Скуиньша, который согласился ответить на вопросы TVNET+ накануне поединка.

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