Католические священники призывают прислушаться к заявлениям о важности вакцинации

Во второй половине июля дистанционно прошла встреча Совета священников и деканов Рижской архиепархии Римско-Католической церкви по вопросу вакцинации, что "так раскалывает общество и общины".

Священники заметили, что вакцинация морально приемлема для большинства верующих, но в то же время есть некоторые католики, которые активно выступают против вакцинации.

В связи с неприемлемыми проявлениями антивакцинационной позиции, в результате которых отдельные общины разделились, митрополит Рижский счел необходимым созвать заседание Совета священников, поясняется в заявлении.

Среди духовенства была общая позиция, что в этом вопросе следует учитывать указания церковных властей -

папа Франциск признает, что вакцина является важным инструментом в борьбе с распространением коронавируса.

В то же время священники подчеркнули, что главная задача церкви - проповедовать Евангелие и способствовать миру и единству, а не выступать за или против вакцинации. "Мотивировать население к вакцинации - задача компетентных государственных чиновников, но иммунизация населения не должна быть принудительной", - заявили священники.

Представители католических церквей в Риге заявляют, что каждый должен осознавать, что отказ от вакцинации мешает быстрее преодолеть пандемию и вернуться к нормальной жизни в обществе и церкви.

Члены Совета согласились, что агитация против вакцинации не допускается ни священником, ни членами общины.

Совет священников подчеркивает, что разжигание ненависти и разногласий между вакцинированными и невакцинированными людьми является антихристианским и морально неприемлемым. Представители Совета призвали к взаимному принятию христианской любви и уважению выбора друг друга. "Те, чья совесть или здоровье (из-за медицинских противопоказаний) не позволяют сделать вакцину, думают об альтернативных способах, которыми они могут позаботиться о своей собственной безопасности и безопасности населения, чтобы предотвратить распространение болезни", - заявили священнослужители