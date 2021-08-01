В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов. Юг страны объявлен зоной бедствия

Лесные пожары на юге страны бушуют с начала недели. В субботу пострадавшая от огня территория была объявлена зоной бедствия.

"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных - наш долг", - сказал Эрдоган, выступая в кризисном центре в провинции Мугла.

Турецкий президент заявил, что власти видят в поджоге признаки теракта. "Если мы увидим связь [с террористами], а некоторые признаки этого уже есть, то мы пойдем до конца и сделаем все, что необходимо [чтобы найти и наказать виновных]" - цитирует его агентство Anadolu.

По данным турецких властей, пожары охватили шесть провинций на юге страны.

Как сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, в результате пожаров погибли шесть и пострадали 410 человек.

Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис. В субботу в трех отелях в качестве меры предосторожности была снова проведена эвакуация.

Эрдоган в субботу облетел пострадавшие районы на вертолете и встретился с местными жителями.

Он пообещал в течение года отстроить дома для пострадавших, а также сообщил о выделении 50 млн лир (около 6 млн долларов или 430 млн рублей) на помощь пострадавшим.

"Пострадавшим гражданам будет оказана материальная помощь, выданы беспроцентные кредиты, погашение ранее взятых кредитов для них будет отложено. Также будет оказана помощь потерявшим теплицы и домашних животных", - заявил турецкий президент.

Кто тушит Турцию

В тушении пожаров в Турции участвуют авиагруппировки из России, Украины, Ирана и Азербайджана.

Россия предоставила пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8 от МЧС и министерства обороны. В МЧС заявили, что Турция сама обратилась за помощью к России. Также помощь предложили Казахстан и Грузия.

Украина накануне направила в Турцию два самолета Ан-32П и группу спасателей с опытом работы в горах.

Всего в операциях по тушению пожаров участвуют 6 самолетов, 45 вертолетов, 1 беспилотный вертолет, 9 БПЛА и 117 пожарных машин, заявил в субботу Эрдоган.

Ранее пользователи российских соцсетей заметили, что турецким пожарным в районе города Маганавт помогает российский самолет-амфибия Бе-200, способный взять на борт 12 тонн воды за 12-14 секунд.

Российское посольство подтвердило в "Твиттере", что в Турцию вылетели три Бе-200. В соцсетях выразили недовольство тем, что ни одного такого самолета не послали в Карелию, где тоже бушуют лесные пожары.

В МЧС газете "Известия" прокомментировали это, заявив, что ситуация с пожарами в России стабилизировалась.